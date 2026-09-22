به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه سنندج اعلام کرد: پس از پیگیریهای انجامشده برای بازگشت فرودگاه سنندج به چرخه پروازهای مسافری، نخستین پرواز این فرودگاه پس از وقفه ایجادشده، روز پنجشنبه دوم مهرماه توسط شرکت هواپیمایی قشمایر انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، هواپیمای قشمایر ساعت ۷ صبح از تهران به مقصد سنندج پرواز میکند و در ادامه، ساعت ۹:۴۵ صبح فرودگاه سنندج را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
پروازهای سنندج در مسیر بازگشت به شرایط عادی
ازسرگیری این پرواز، نخستین گام برای بازگشت فعالیتهای هوایی فرودگاه سنندج به روال عادی محسوب میشود؛ موضوعی که میتواند تردد هوایی مسافران و مردم استان کردستان را تسهیل کند.
تداوم این مسیر پروازی به میزان استقبال مسافران وابسته است و در صورت استقبال مناسب، استمرار پرواز تهران ـ سنندج ـ تهران در برنامه پروازی فرودگاه سنندج دنبال خواهد شد.
کیش نیز به مقاصد پروازی سنندج اضافه میشود
در کنار بازگشت پرواز تهران، برنامهریزی برای برقراری پروازهای سنندج ـ کیش نیز انجام شده است و قرار است این مسیر بهزودی با دو پرواز هفتگی فعال شود.
با اجرای این برنامهها، فرودگاه سنندج به تدریج فعالیت پروازی خود را توسعه داده و خدمات هوایی به مسافران و شهروندان استان را از سر خواهد گرفت.
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