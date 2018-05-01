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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

با حضور داوری اردکانی؛

نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» برگزار می شود

نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» برگزار می شود

نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» همراه با پخش فیلم «دیوانه ای از قفس پرید» در حوزه هنری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دفتر پژوهش های تصویری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» برگزار می شود.

وضع امروز انقلاب اسلامی چگونه است و ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟!، چقدر به اصول و اهداف انقلاب نزدیک و چقدر از آن فاصله گرفته ایم؟!، اگر نزدیکتر شده ایم، چه دستاوردهایی به دست آورده ایم و اگر دور شده ایم چه علل و عواملی باعث این افتراق شده است؟، پس از دوره انقلاب و جنگ چطور عمل کردیم و در جامعه پساانقلاب چه سیاستهایی را در مسیر رشد و توسعه در پیش گرفتیم؟، هویت تاریخی و سنتی ما در مواجهه با عقلانیت مدرن و سیاستهای توسعه غربی برای ثبوت و بقای خود، چه مسیری را در پیش گرفته است؟و امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب و در سن پختگی و کمال این نهال نورسته در کجای تاریخ ایستاده ایم؟! بخشی از سوالاتی است که بناست در این نشست مطرح و پاسخ داده شود.

در این نشست رضا داوری اردکانی، علیرضا شجاعی زند و احمدرضا معتمدی (کارگردان فیلم دیوانه ای از قفس پرید) حضور دارند و سخنرانی می کنند.

دبیری نشست به عهده سید مصطفی رضایی است.

نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی»  شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود.

ساعت پخش فیلم:۱۴ تا ۱۶ و ساعت نشست ۱۶ تا ۱۸ است.

کد مطلب 4285748
سارا فرجی

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