به گزارش خبرنگار مهر، به همت دفتر پژوهش های تصویری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» برگزار می شود.

وضع امروز انقلاب اسلامی چگونه است و ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟!، چقدر به اصول و اهداف انقلاب نزدیک و چقدر از آن فاصله گرفته ایم؟!، اگر نزدیکتر شده ایم، چه دستاوردهایی به دست آورده ایم و اگر دور شده ایم چه علل و عواملی باعث این افتراق شده است؟، پس از دوره انقلاب و جنگ چطور عمل کردیم و در جامعه پساانقلاب چه سیاستهایی را در مسیر رشد و توسعه در پیش گرفتیم؟، هویت تاریخی و سنتی ما در مواجهه با عقلانیت مدرن و سیاستهای توسعه غربی برای ثبوت و بقای خود، چه مسیری را در پیش گرفته است؟و امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب و در سن پختگی و کمال این نهال نورسته در کجای تاریخ ایستاده ایم؟! بخشی از سوالاتی است که بناست در این نشست مطرح و پاسخ داده شود.

در این نشست رضا داوری اردکانی، علیرضا شجاعی زند و احمدرضا معتمدی (کارگردان فیلم دیوانه ای از قفس پرید) حضور دارند و سخنرانی می کنند.

دبیری نشست به عهده سید مصطفی رضایی است.

نشست «هویت؛ سنت و مدرنیته در جامعه پساانقلابی» شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار می شود.

ساعت پخش فیلم:۱۴ تا ۱۶ و ساعت نشست ۱۶ تا ۱۸ است.