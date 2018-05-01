صادرات ۳۰ هزار اصله نهال به افغانستان

مجتبی محرابی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اظهار کرد: کار حفاظت از منابع طبیعی به دلیل وسعت و گوناگونی آن بسیار سخت بوده و یکی از شاخصه های اصلی نیروهای منابع طبیعی داشتند علاقه می باشد.

وی افزود: نیروهای حفاظت منابع طبیعی همیشه در معرض تهدید ها و خطرات مختلف قراردارند و هرگاه با متخلفین برخورد می کنند مورد هجمه قرار می گیردند.

رئیس اداره منابع طبیعی گناباد تصریح کرد: گناباد به دلیل داشتن خزانه فعال و پرورش گیاهان مقاوم یکی از بهترین خزانه های استان را دارد و سال گذشته موفق شدیم ۳۰ هزار اصله درخت بیابانی را به افغانستان صادر کنیم.

محرابی با اشاره به تنوع گیاهی منطقه گناباد و گیاهان قابل کاشت در بیابان های آن افزود: ۱۲ گونه گیاهی در مرکز خزانه اداره منابع طبیعی گناباد نگهداری می شود که با توجه به بافت خاک و منطقه مورد نظر، از آنها در طبیعت جهت کاشت استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال در ایام درختکاری ۳هزار اصله نهال در کنار پدافند هوایی شهید علایی گناباد کاشته شده است که در آینده به امید خدا وبارندگی ها به منطقه ای سرسبز تبدیل خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد گفت: منطقه عمرانی گناباد یکی از کانون های بحرانی فرسایش خاک می باشد و در تابستان شاهد حرکت ریزگرد ها از این سمت می باشیم که در راستای تثبیت شن های روان ۱۵ هزا اصله نهال در این منطقه کاشته شده که طی ۲ سال هر ۱ ماه یکبار آبیاری می شود .

محرابی بیان کرد: گیاه طاق در منطقه گناباد به خوبی جواب داده و این گیاه جدای از سیستم کاشت می تواند با یک بارندگی به خوبی تکثیر شود و همچنین گناباد ظرفیت های بالایی در منابع طبیعی در منطقه دارد و می توانیم پایلوت در منطقه باشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد گفت: در راستای اقتصاد مقامتی با برنامه ریزی که انجام داده ایم در شهرستان گیاه از بیرون وارد نمی شود و تمام گیاهان استفاده شده برای کانون های بحرانی را خودمان تولید می کنید به صورتی که طی یکسال یک میلیون اصله نهال تولید کرده ایم.

وی افزود: اقدامات منابع طبیعی باعث شده است که بهترین فضای سبز در منطقه روستای قوژد(پارک جنگلی قوژد) داشته باشیم که مردم از طبیعت سرسبز آن، می توانند استفاده کنند.

محرابی خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی با قضات دادگستری، اگر فردی ، درختی از منابع طبیعی قطع کند باید به جای آن ۴ درخت دیگر ‌از همان نوع به ثمر برساند.

رئیس اداره منابع طبیعی گناباد تصریح کرد: برای اولین مرتبه در گناباد و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، خیرین در پروژه های منبع طبیعی مشارکت کرده اند و یکی از خیرین سالانه مبلغ ۱ میلیون تومان از درآمد خود را وقف این کار کرده است.

وی افزود: تنوع گونه های گیاهی و انواع درختان در جهت کاهش بحران زیست محیطی ومنابع طبیعی در دستور کار این اداره قرار دارد.