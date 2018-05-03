به گزاش خبرنگار مهر، گل در فرهنگ ما نماد شادی و مهربانی است و با شنیدن نام گل به یاد محبت و مهرورزی می افتیم. متاسفانه این واژه در فرهنگ لغت اعتیاد، نامی آشنا برای یکی از انواع مواد اعتیادآور است که شاید هنوز بسیاری از خانواده ها با نام آن نا آشنا هستند و با شنیدن واژه گل، همان گل های سرشار از محبت به ذهنشان می آید.

بر اساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور به دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مستمر مواد در کشور رسیده است، این در حالی است که ماری جوانا و مشتقات آن شامل گل، گرس، علف با ۱۱.۹ درصد پس از تریاک دومین ماده اعتیادآور مصرفی در میان مصرف کنندگان در کشور اعلام شده است.

«گل» یکی از انواع مواد اعتیادآور و همان ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه (cannabis) به دست می آید.

متاسفانه تبلیغات زیادی مبنی بر عدم اعتیار آور بودن آن انجام می شود و در باور عمومی به اشتباه، حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شده است. اما خاطرنشان می شود این ماده می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود تا جایی که با مصرف نکردن گل فرد دچار اضطراب شدید، بی قراری، وحشت زدگی و تپش قلب شدید شود.

از سال ۲۰۱۳ مصرف ماری جوانا در بسیاری از ایالات آمریکا بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی و نه پزشکی، آزاد شد و همین آزادسازی باعث شد برخی از جوانان در ایران تصور کنند که ماده گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان اقدام به ترک آن کرد؛ در حالی که گل دارای عوارض گسترده ای است.

شیوه های مصرف گل

اغلب به شکل تدخینی است اما متاسفانه اخیرا مصرف خوراکی آن هم رواج یافته و برخی آن را در کیک و شیرینی به کار می برند و در جشن ها استفاده می کنند که در این صورت عوارض بیشتری را به جا می گذارد.

عوارض مصرف گل

*اعتیاد و وابستگی یکی از عوارض گل است

*افزایش ضربان قلب

*خشک شدن دهان و گلو

*گیجی و عدم تمرکز

*تکلم آهسته

*پرخاشگری و خشم

*افسردگی و انزوا

*اثرات روی حافظه و عدم تمرکز: مثلا بیمار دائم وسیله ای را جا می گذارد، شماره تلفن ها و اسامی را فراموش می کند.

*توهم و هذیان: گاهی در مواردی مصرف کننده حتی با یک بار مصرف ممکن است دچار توهم و هذیان شود که از جمله این توهمات شامل توهم شنوایی و دیداری و ... خواهد بود.

علائم مصرف گل در نوجوانان

خنده های بی مورد و قرمز شدن چشم علامت مشخصه مصرف گل در بسیاری از موارد می باشد لذا اغلب مصرف کنندگان با خود قطره نفازلین همراه دارند تا این قرمزی را پنهان کنند.

از علائم رفتاری دیگر که در مصرف کنندگان این ماده دیده می شود، پرخاشگری، عصبی شدن، افزایش اشتها، پایین آمدن حافظه و افت عملکرد شغلی و تحصیلی است.

نگرش و باور غلط

علت این که بسیاری از جوانان به سمت ماده توهم زای گل گرایش پیدا می کنند باور غلطی است که در مورد کم خطر بودن و عدم اعتیادآوری آن دارند و همین باور موجب شده است بسیاری از نوجوانان این ماده را مصرف کنند و آسیب جدی ببینند.

کسب لذت کاذب

امروزه صدها صفحه تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی مجازی مبنی بر تشویق استفاده از این ماده برای به دست آوردن نشاط صورت می گیرد. متاسفانه این تبلیغات فقط به جنبه های نشاط زودگذر گل اشاره کرده و از پرداختن به عوارض جدی و گاه جبران ناپذیر آن غفلت می کنند.

گروه همتای مصرف کننده

گروه دوستان مصرف کننده، نیز می تواند زمینه ساز استفاده از این ماده برای نوجوانان سالم باشد، مثلا یکی از دوستان فرد، از این ماده استفاده کرده و به حالت سرخوشی کاذب و لذت زودگذر رسیده است و به دوستانش پیشنهاد استفاده از آن را می دهد.

تبلیغات رسانه های مجازی

یکی دیگر از دلایل گرایش به مصرف این ماده، تبلیغاتی است که در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و فیس بوک و سایر رسانه ها انجام می شود. مثلا دیدن تصاویر و فیلم های مربوط به خارج از ایران که تبلیغ مصرف گل بر روی لیوان، کلاه و لباس را نشان می دهد و دیدن چنین تبلیغاتی موجب کنجکاوی نوجوانان می شود و می تواند زمینه ساز مصرف در آنان شود.

خانواده ها چه کاری انجام دهند

کارشناسان توصیه می کنند والدین بهتر است ابتدا اطلاعات خود را در خصوص شناخت مواد اعتیادآور از جمله گل، بیشتر کنند.

علائم مصرف گل را از نظر فیزیکی روانی و رفتاری بشناسند.

بر رفتار فرزندان خود و رفت و آمد آنان نظارت داشته باشند.

تغییرات خلقی و رفتاری نوجوانان را جدی بگیرند.

در خانه در این باره با فرزندان شان صحبت کنند و به آنها آگاهی لازم را بدهند.

در خصوص تبلیغات فریبنده ای که در فضای مجازی و اینترنت در مورد عدم اعتیادآوری گل انجام می شود، صحبت کنند.

در صورت نیاز به مراکز مشاوره مراجعه و اطلاعات لازم را دریافت کنند.

تلفن ۰۹۶۲۸ (خط ملی اعتیاد) را به خاطر بسپارند و در صورت نیاز با این تلفن تماس بگیرند و راهنمایی لازم را در یافت کنند.

سازمان بهزیستی پس از شیوع شناسی ماده مخدر گل از اواخر سال گذشته اولین مرحله کارزار رسانه ای ای ماده را آغاز کرد و تا کنون دو مرحله از این کارزار نیز اجرایی شده است بطوریکه در هر مرحله یک میلیون بروشور برای آگاهی و اطلاع رسانی خانواده در محلات مختلف چاپ و توزیع کرده است.