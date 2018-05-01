پله از پیاده روهای پایتخت حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی با اشاره به برنامه ریزی های مدیریت شهری در راستای مناسب سازی پیاده روهای های پایتخت گفت: متاسفانه به دلیل شیب طبیعی بیشتر معابر به ویژه در جهت شمال به جنوب و عدم توجه به کد ارتفاعی هر پلاک، در سال های گذشته شاهد احداث پله و اختلاف سطح در معابر بودیم. این موضوع از یک طرف موجب اغتشاش در منظر شهری شده است و از طرف دیگر به دلیل ایجاد اشکال برای تردد افراد ناتوان و جا به جایی وسایلی مانند کالسکه به هیچ عنوان با مبانی مناسب سازی همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قرارگرفتن بخشی از رمپ پارکینگ داخل معابر از دیگر مشکلات پیاده روهای تهران است که می تواند در بسیاری از موارد خطرآفرین باشد، گفت: برای جلوگیری از این موارد در گذشته بخشنامه هایی به مناطق ابلاغ شد، اما به دلیل بی توجهی مهندس ناظر و البته دستگاه های نظارتی در برخی از موارد شاهد بروز بی قانونی بوده ایم.

مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در راستای مناسب سازی پیاده روهای پایتخت عنوان کرد: قرار است در گام اول به صورت ضربتی به این موضوع ورود پیدا کرده و بسیاری از معابر را از این حیث مناسب سازی کنیم، ضمن اینکه به مناطق ابلاغ کردیم تا با نظارت دقیق از ایجاد هرگونه پله یا رمپ داخل پیاده روها جلوگیری کنند.

موسوی ادامه داد: در گام دوم از مهندسین ناظر خواستیم تا موارد رقوم ارتفاعی در زیرزمین و همکف را از مراحل اولیه تا پایان کار به طور کامل رصد و گزارش کنند تا در نهایت شهرداری در عمل انجام شده قرار نگیرد. در آخر نیز صدور پایان کار منوط است به تایید ویژه مهندس ناظر مبنی بر اینکه هیچ پله ای داخل گذر ایجاد نشود و هیچ رمپی داخل معبر امتداد پیدا نکند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح پیاده روهای برخی از معابر اصلی و پرتردد شهر توسط پیمانکاران شهرداری تهران پرداخت و گفت: در این خصوص از آن جا که نگاه مناسب سازی حاکم نیست، در برخی از موارد نظر مدیریت شهری تامین نمی شود. به همین دلیل بنا شد کمیته ای با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمران، حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری تشکیل شود تا در مرحله اول یک سری معابر شناسایی و در مرحله بعد پروفیل طولی و کدهای ارتفاعی املاک اصلاح شوند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای برخورد با تخلفاتی که در سال های گذشته صورت گرفته است، عنوان کرد: در خصوص رمپ هایی که داخل معابر امتداد پیدا می کنند، متاسفانه در حال حاضر با یک عمل انجام شده رو به رو هستیم؛ به این معنا که با توجه به مشکل پارکینگ در تهران اگر دستور حذف رمپ ها را بدهیم به نوعی مشکل موجود تشدید و ملک نیز دچار مشکل می شود. به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا برای هر کدام از این موارد دستورالعمل های اصلاحی خاص خود را تعریف کنیم، به طور مثال در مواردی با نرده می توان فضای پیاده رو را امن کرد.

موسوی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشنامه های لازم در گذشته صادر شده، تلاش ما این است حساسیت های بین دستگاهی را افزایش دهیم و به طور مستمر بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم تا در نهایت به اهداف شهر دوستدار کودک نزدیک شویم.