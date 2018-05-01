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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه:

عامل حمله به مامور پلیس راهور کرمانشاه دستگیر شد 

عامل حمله به مامور پلیس راهور کرمانشاه دستگیر شد 

 کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری متهمی که چند روز پیش به مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در حین انجام وظیفه حمله و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، خبر داد. 

 سرهنگ حسین براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این متهم چندی پیش مامور پلیس راهور را در حین انجام وظیفه مورد ضرب و جرح قرار داده بود و سپس از محل متواری شد.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی کرمانشاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی توانستند محل اختفای متهم را در یکی از محله های شهر شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

سرهنگ براری خاطرنشان کرد: متهم پس از بازجویی مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: هرگونه تعرض به ماموران در حین ماموریت و انجام خدمت، جرم بوده و برابر قانون با خاطیان برخورد می شود.

وی از برخورد قاطعانه با هنجارشکنان و متعرضان به حریم دیگران خبر داد و گفت: پلیس کرمانشاه اجازه قانون شکنی به هیچ کسی را نمی دهد.

کد مطلب 4286291

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