به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سالاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: یک فروند لنج باری حوالی ساعت ۲۰ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در یکی از اسکله‌ های بندر شهید باهنر بندرعباس دچار حریق شد.

وی ادامه داد: این آتش سوزی با اقدام به موقع واحد اطفای حریق بندر شهید باهنر مهار شد.

معاون عملیات اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان افزود: آتش ‌سوزی در این لنج باری به فاصله کوتاهی از آغاز آن مهار و با اقدامات کنترلی، از سرایت آتش به دیگر بخش ‌ها جلوگیری شد.

سالاری با بیان اینکه این لنج فاقد بار بود، تصریح کرد: در این حادثه یک نفر از آتش‌ نشانان و یک نفر از اعضای تیم عملیاتی بندر شهید باهنر، حین اطفای حریق دچار آسیب دیدگی جزئی شدند که به بیمارستان منتقل شده‌ اند.

وی خاطرنشان کرد: حال دو نفر مصدوم این سانحه مطلوب گزارش شده است.