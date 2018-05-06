دو بانوی نونهال بوشهری به اردوی تیم‌ ملی فوتبال دعوت شدند

محمد نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای استعدادهای بسیار خوبی در عرصه ورزشی است و باید شرایط مناسبی برای ظهور و بروز این استعدادها فراهم شود.

وی با اشاره به دعوت دو بازیکن نونهال بوشهری به اردوی تیم‌ ملی زیر ۱۴ سال بانوان خاطرنشان کرد: پریشاد آبادی از تیم خلیج فارس دشتستان و الهه جاویدان بازیکن پارس جنوبی جم از استان بوشهر در بین دعوت‌شدگان هستند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر بیان کرد: استعدادهای ممتازی در رده‌های مختلف سنی در سطح استان داریم و امیدواریم با حمایت‌های صورت گرفته شاهد درخشش این ورزشکاران در عرصه ملی و بین‌المللی باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۷ بازیکن به اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر ۱۴ سال دعوت شده‌اند، افزود: این اردو از ۱۷ اردیبهشت ماه لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه در استان تهران برگزار می‌شود.