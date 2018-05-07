جلوی سواستفاده از نام پدرم را گرفتم/ جزییات کنسرت «گلهای خرم»

رضا خرم فرزند زنده یاد همایون خرم در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه برگزاری کنسرت «گلهای خرم» بیان کرد: ایده برگزاری چنین کنسرتی را خودم دادم زیرا دوست داشتم راهی را که پدرم پیش از این در دوره حیات خودشان طی کرده بود ادامه دهم. به هر صورت مرحوم پدرم، چندین اجرا با همین سبک و شیوه را با همکاری افرادی چون احتشامی، آزاده فر و فروزش داشت که مهم ترین نکته در این قبیل آثار تمرکز روی موسیقی بی کلام بوده است و حالا که موسیقی بی کلام چندسالی است دوباره جان گرفته است می خواهیم در راستای ترویج سازهای ایرانی و با الهام از نوع دیدگاه پدرم از ترکیب ساز ویولون و دیگر آلات موسیقی، چنین کاری را انجام دهیم چرا که استاد خرم عقیده داشت چنین موسیقی هایی غنی و ارزشمند است.

وی با اشاره به ترکیب نوازندگان این کنسرت بیان کرد: بردیا صدرنوری از جمله هنرمندانی است که طی سال های حیات پدرم قصد داشت تا کنسرتی را با پدرم برگزار کند اما بنا به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد، بابک شهرکی هم از هنرمندانی است که در همایش تجلیل از ابوالحسن صبا لقب نوه هنری استاد صبا و فرزند معنوی پدرم را به دست آورد که همین موضوع می تواند دلیل خوبی برای برگزاری یک کنسرت به یاد استاد همایون خرم باشد. بدون اغراق باید گفت بابک شهرکی یکی از نابغه های موسیقی ایرانی است. او که تحصیلات لازم را در آشنایی با موسیقی غرب هم دارد از ۹ سالگی نزد پدرم مشغول آموزش ویولون بود، به همین جهت تجربیات او در کنار علم به روزی که در زمینه موسیقی دارد باعث شده تا موسیقی ایران نابغه ای دیگر به نام بابک شهرکی تحویل هنر معاصر بدهد.

خرم افزود: البته آقای شهرکی چندی پیش آلبومی را با عنوان «گلهای خرم» منتشر کرده بود که در آن حدود ۷ تا ۸ اثر مربوط به سبک کارهای پدرم است، به همین علت اسم کنسرت را هم «گلهای خرم» نامگذاری کردیم که تصور می کنم می تواند عنوان مناسبی برای این اجرای زنده باشد. خوشبختانه همانطور که انتظار داشتیم از این کنسرت استقبال خوبی شد و امیدوارم فضا به گونه ای باشد که مخاطبان شاهد یک اجرای با کیفیت از آثار پدرم باشند.

فرزنده زنده یاد همایون خرم در بخش پایانی صحبت های خود درباره سواستفاده برخی از هنرمندان از آثار مرحوم خرم بدون مجوز خانواده این هنرمند فقید، عنوان کرد: این اتفاق شوم برای ما در سال گذشته رخ داد و من هم مجبور شدم بهمن ماه سال گذشته بیانیه ای را منتشر کنم و نارضایتی خانواده مان را از استفاده از آثار استاد خرم اعلام کنم تا سواستفاده نشود. متاسفانه فارغ از مسائل مالی که در نظر گرفته نمی شد، برخی از دوستان سلایق شخصی خودشان را در موسیقی های الهام گرفته شده از این بزرگان اعمال می کردند که فخر و شکوه لازم را نداشت در حالیکه باید متوجه این موضوع باشیم که بازخوانی آثار بسیار مهم است و باید دقت ویژه ای روی آن داشت.

کنسرت «گلهای خرم» با نوازندگی ویولن بابک شهرکی و نوازندگی پیانو بردیا صدرنوری ساعت ۲۱:۳۰ روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ اردیبهشت به همت موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.