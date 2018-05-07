تلاش همه جانبه افغانستان برای رهایی شهروندان هندی از چنگ طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «صلاح‌الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان در تماس تلفنی با «سوشما سوراج» همتای هندی خود اعلام کرد کشورش برای رهایی شهروندان ربوده شده هندی، تمام تلاش خود را خواهد کرد.

وی افزود که نیروهای امنیتی افغانستان تمامی امکانات خود را به کار می‌گیرند تا ۵ مهندس هندی را از چنگ ربایندگان نجات داده و امنیت و مصونیت آنها را تأمین کنند.

لازم به ذکر است که صبح روز گذشته گروه طالبان، ۸ کارمند یک شرکت برق از جمله ۷ شهروند هندی را از ولایت «بغلان» ربود.

هرچند پلیس بغلان از آغاز تلاش‌ها برای رهایی این افراد خبر داده، اما هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.