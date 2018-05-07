همایش تجلیل از مقام معلم در شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر صبح دوشنبه در این آیین گفت: شغل معلمی برگرفته از رسالت انبیاست و مقام معلم از دیدگاه قرآن کریم بسیار رفیع، ارزشمند و قابل احترام است.



حمزه اعتماد اظهار داشت: دانش‌آموزان بهترین سرمایه های کشور هستند و بدون شک آینده ایران اسلامی با پیشرفت علمی دانش‌آموزان گره خورده است.



اعتماد با بیان اینکه تمامی اقشار مردم وظیفه دارند در قبال مسئولیت معلمین جامعه همکاری لازم را داشته باشند، افزود: معلمی تنها حرفه ایست که می توان از آن الگو گرفت.



فرماندار شهرستان دیر گفت: امروز انتقال دانایی و تربیت نسل جدید کلید توسعه در هر جامعه‌ای است و نظام تعلیم و تربیت به عنوان رکن اصلی در این فرآیند از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

احترام به معلمین نهادینه شود

امام جمعه دیر نیز در این آیین گفت: احترام به معلمین در جامعه باید نهادینه و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی اظهار داشت: معلمان باید فرزندان ما را مهدی باور و مهدی یاور تربیت کنند.

حسینی با بیان اینکه همه می بایست احترام به معلم را به عنوان یک وظیفه تلقی کنند، افزود: متعلم و دانش آموز باید از معلم خود حرف شنوی داشته باشد و این جایگاه را پاس بدارد.

وی با بیان اینکه معلمان امانت‌دار نسلی هستند که در آینده مقدرات این کشور به آنها سپرده خواهد شد، گفت: رسالت خطیر معلمان که وارثان تعلیم و تربیت هستند پرورش نسلی آگاه و فهیم است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه معلمین بایستی در رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بر اساس آموزه های دینی و هنجارهای ایرانی همت گمارند، اظهار داشت: تجلیل از صاحبان عرصه تعلیم و تربیت امری ضروری است.

تجلیل معلم مختص به یک روز نیست

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این آیین با تبریک هفته معلم گفت: در این همایش با حضور مسئولین و فرهنگیان از ۳۶ معلم نمونه شهرستان دیر تجلیل خواهد شد.



احمد عبدالله زاده، اظهار داشت: رسالت خطیر معلمان که وارثان تعلیم و تربیت هستند پرورش نسلی آگاه و فهیم است.



عبدالله زاده با بیان اینکه معلمان همواره نقش سازنده ای در عرصه های علمی و فرهنگی کشور ایفا کرده اند، افزود: دانش‌آموزان بهترین سرمایه های کشور هستند و بدون شک آینده ایران اسلامی با پیشرفت علمی دانش‌آموزان گره خورده است.





مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر افزود: معلمان عامل مؤثر در رشد و توسعه تعلیم و تربیت هستند و تکریم و تجلیل معلم فقط مختص به یک روز و مناسبت نیست بلکه باید در طول سال از این عزیزان تجلیل و تکریم شود.