سید حسن نصرالله: هجمه علیه مقاومت نتیجه معکوس داشت/هدفمان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: از همه کسانی که اهل وفا بودند تشکر می کنیم. اولا؛ برگزاری انتخابات دستاورد ملی بزرگی به ویژه پس از ۹ سال و پس از تمدید دوره پارلمان است. این دستاوردی برای میشل عون رئیس جمهور و دولت لبنان و کل ملتی که برای موفقیت انتخابات همکاری کردند، است.

وی افزود: ثانیا؛ قانون انتخابات بر اساس نسبی به نظر ما فرصت بزرگی برای بسیاری از گروههای سیاسی و شخصیت های شرکت کننده فراهم کرد و باید به این قانون با وجود برخی شائبه ها پیرامون آن توجه شود. بازگشت به عقب در موضوع قانون انتخابات مجاز نیست. در قانون نسبی امکان کنار زدن احدی نیست و احدی نمی تواند بگوید که هدف از قانون انتخابات کنار زدنش بوده است.

تمجید از اوضاع امنیتی عالی انتخابات

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اوضاع امنیتی بسیار عالی بود به ویژه که اگر بحران موجود در منطقه را در نظر بگیریم. اینکه انتخابات در یکروز برگزار شود دستاورد بزرگ با وجود برخی اشتباهات که باید اصلاح شود محسوب می شود.

نصرالله تاکید کرد: اوضاع امنیتی عالی بود و بسیاری از شخصیت ها توان حرکت در کل لبنان به شکل خیلی راحت را داشتند و تنها کسی که در نتیجه عامل اسرائیلی امکان چرخیدن در لبنان را نداشت بنده مسکین بودم. نعمت امنیت مسئولیت بزرگی است و ما لبنانی ها باید آنرا حفظ کنیم.

وی افزود: ما از آغاز انتخابات دو عنوان اساسی را مطرح کردیم نخست اینکه به حضور در پارلمان نیاز داریم به دو سبب نخست تامین حمایت سیاسی از مقاومت و معادله ارتش، ملت و مقاومت و دوم وجود فراکسیون پارلمانی قوی توان تحقق برنامه انتخاباتی را میسر می سازد. طبق نتایج اولیه انتخابات آنچه از زمان شروع تبلیغات به دنبال آن بودیم محقق شده است.

نصرالله گفت: پارلمان کنونی قدرت و حضور حقیقی دارد و حمایت قوی از گزینه راهبردی مقاومت و معادله ارتش، ملت و مقاومت دارد. معادله طلایی و پارلمان کنونی که قدرت دارد و حضور نمایندگان به شکل زیاد و وزین و حقیقی نیروهای مقاومت حامی گزینه راهبردی مقاومت و حامی کشور است. حضور نمایندگان به شکل زیاد اگر به شکل مخلصانه دنبال شود در تحقق عناوین برنامه انتخاباتی که طرح شد، کمک شایانی خواهد کرد.

پیروزی سیاسی و معنوی بزرگی برای مقاومت رقم خورد

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: پیروزی سیاسی و معنوی بزرگی برای گزینه مقاومت که حامی حاکمیت کشور است، رقم خورد. نشست هایی برگزار شد که آخرین آن شکستن کد حزب الله به منظور فشار بر خاستگاه مقاومت و پایگاه مردمی مقاومت بود. یکی از اقدامات در جریان انتخابات تخریب وجهه و نیز قانون مجازات علیه ما و ادامه فشار از طریق بستر سازی تحریم جدید علیه ما و فشار به لبنانی های مقیم خارج برای رای ندادن به ما بود. نشست هایی در کشورهای مختلف درباره مقاومت در لبنان به منظور تضعیف آن برگزار شد. در نهایت اگر اراده مقاومت حتی با امکانات اندک باشد، توان ادامه دارد.

هجمه علیه مقاومت نتیجه معکوس داشت/هدفمان محقق شد

وی تاکید کرد: هدف در انتخابات ورود به پایگاه مردمی شیعیان بود. همه تحرکات در راستای هدف قرار دادن پایگاه مقاومت از طریق تردید وارد کردن به رهبری مقاومت بود. تلاش می کردند که حتی اگر شده به یک کرسی شیعی در پایگاه مقاومت در بعلبلک الهرمل و در جنوب به منظور بهره برداری از موضوع برسند. آماده می شدند که بگویند سرآغاز تاثیر سیاست ها و برنامه هایی که پایگاه سیاسی مقاومت را هدف قرار داده است اما این محقق نشد. هجمه نتایج عکس داشت که میزان مشارکت در بعلبلک الهرمل به ۶۳ درصد رسید و نیز در بقیه حوزه ها. حامیان مقاومت با مسئولیت ملی و جهادی بزرگ عمل کردند و به خاطر طرح ملی کلی حرکت کردند. طبیعی است که در حوزه بعلبلک الهرمل کرسی هایی با توجه به بافت جمعیتی و گروههای سیاسی و ماهیت قانون دستخوش تغییر شوند اما هدف اصلی آنها گرفتن کرسی شیعی در استان بعلبلک الهرمل بود و گفته شد که آن مساوی ۱۲۷ نماینده است.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: همانطور که گفته شد هجمه و اتهاماتی که شاهد آن در بعلبلک الهرمل بودیم نتایج عکس داد و میزان آراء شیعیان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ افزایش یافت. برخی منتظر بودند که بگویند مقاومت در پایگاه و خاستگاه خود ضعیف شده است اما نتایج برعکس بود.

نصرالله افزود: میزان مشارکت بالا به مثابه واکنش مستقیم به کسانی بود که می گفتند حامیان مقاومت خسته شده اند. از همه رهبران خواستیم که آرام باشند و هر قصد سخنان آتشین را داشته باشد به دنبال فتنه در کشور است. انتخابات تمام شده است. یک واقعیت ملی در لبنان وجود دارد که احدی نمی تواند منکر آن شود و اینکه احدی نمی تواند دیگری را کنار بزند و اگر کشور را و حل مشکلاتش را می خواهیم باید همگی بایکدیگر همکاری کنیم.

دعوت به مصالح و همزیستی مسالمت آمیز

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: همواره گفته ام هر اندازه که صدا بالا می رود اما مجالی برای مصالحه باقی بگذارید. مجددا از همه گروههای سیاسی می خواهم که آرام باشند زیرا اگر موضع گیری های قبل از انتخابات ادامه داشته باشد این کشور را به سوی بن بست سوق می دهد. هرکه بخواهد موضع گیری هایش را ادامه بدهد هدفش مانع تراشی در مسیر بهبود کشور است و ملت لبنان در قبال آن سکوت نخواهد کرد. در کشور باید آرامش باشد و حرکت به سوی مثبت گرایی باشد و شماتت نتایج انتخابات نباید وجود داشته باشد.

تاکید بر تشکیل سریع دولت جدید

نصرالله افزود: با نتایج انتخابات باید با واقعیت و عبرت گرفتن و حرکت به سوی کار بیشتر برخورد شود. باید در راستای تشکیل دولت حرکت کنیم و این درست نیست که تشکیل کابینه ۸ ماه به طول بیانجامد و این نیاز به جدیت دارد. چه بخواهیم چه نخواهیم برای چهار سال مجلس داریم و دولت تشکیل خواهد شد و باید روح همکاری میان همه وجود داشته باشد.

بیروت خاستگاه مقاومت می ماند

وی بیان کرد: در بیروت با توجه به نتایج همه مطمئن شدند که هویت بیروت عربی خواهد ماند و با توجه به تنوعی که بیروت دارد هویت واقعی به آن می دهد. هنگامی که نتایج را در بیروت مشاهده می کنیم متوجه تنوع موجود خواهیم شد که بیروت متعلق به همه است و ما باید در راستای تحکیم هویت آن حرکت کنیم. بیروت خاستگاه مقاومت باقی می ماند. بر همزیستی مسالمت آمیز و ائتلافمان با وجود باخت شیخ حسین زعیتر نامزد حزب الله در حوزه جبیل اصرار داریم. در جبیل و کسروان برادران ما تلاش زیادی برای حمایت از نامزد حزب الله در این حوزه کردند و از همه دوستان در فهرست تشکر می کنم.

مرحله آتی مرحله عمل به مسئولیت در برابر مردم است

دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: در کل هر توفیق و پیروزی نعمتی از جانب خداوند است و شکرگزار هستیم. مردم اراده خود را بیان کردند و من از شما تشکر می کنم. از هم تشکر می کنیم ابتدا از خانواده شهیدان که عزیزانشان را تقدیم کردند تا جانبازان و سالخوردگان و حضور مردمی گسترده. در بعلبلک الهرمل اراده به چالش طلبیدن وجود داشت و نیز در زحله و بقاع غربی و حوزه جنوب و بیروت و جبیل کسروان از همه حوزه به حوزه تشکر می کنم. از همه مردم به خاطر حضور تشکر می کنم و این در حقیقت جهاد و وفاداری آنها بود. تلاش دست اندرکاران انتخابات و هم کسانی که در راستای برگزاری موفق این انتخابات تلاش کردند قابل تقدیر است. در پایان می گویم که ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم. ملت آنچه باید انجام می داد را انجام داد و امروز مسئولیت بر دوش نمایندگان است و مرحله آینده مرحله تحمل مسئولیت در برابر مردم است. وارد مرحله عمل به مسئولیت و امانتداری شدیم و هر نماینده ای که از آن شانه خالی کند به امانت خیانت کرده است. شبانه روز در راستای وفای به وعده هایی که در برنامه انتخاباتی داده ایم، حرکت خواهیم کرد.