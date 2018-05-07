هیئت تجاری بین مازندران و ازبکستان تبادل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست با سفیر ازبکستان در ایران، با اشاره به ظرفیتهای استان مازندران در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، گردشگری و اقتصاد دریا محور، افزود: این امکان وجود دارد که ارتباط گستردهای در حوزه اقتصادی و تجاری میان استان مازندران و کشور ازبکستان ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، ازبکستان را یکی از کشورهای هدف استان مازندران در زمینه صادرات کیوی برشمرد و افزود: این امر مورد استقبال این کشور نیز قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود ظرفیتهای فیمابین، خواستار تبادل هیئتهای تجاری و اقتصادی بین بخش خصوصی دو کشور شد و برای برپایی نمایشگاه ظرفیتهای اقتصادی استان مازندران در ازبکستان اعلام آمادگی کرد.
خیریانپور همچنین پیشنهاد پذیرش و اعزام هیئت اقتصادی بین دو منطقه را ارائه داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به تنوع واحدهای تولیدی ادوات کشاورزی در استان مازندران، گفت: سفیر ازبکستان اعلام کردهاند تا فرصت برای ایجاد یکی از این واحدها در ازبکستان مهیا شود.
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