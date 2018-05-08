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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۷:۳۱

دولت نجات ملی یمن:

ائتلاف سعودی درهای جهنم را به روی خود گشوده است

ائتلاف سعودی درهای جهنم را به روی خود گشوده است

دولت نجات ملی یمن طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی درهای جهنم را به روی خود باز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دولت نجات ملی یمن با صدور این بیانیه اعلام کرد: ائتلاف متجاوز سعودی درهای جهنم را به روی خود باز کرده است. رفتار انفعالی و دیوانه واری که سران عربستان به آن گرفتار هستند نتیجه شکست های شرم آوری است که از اراده مردم یمن خورده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم یمن فرمانبرداری خود را از سران سیاسی یمن از جمله مهدی المشاط ، رئیس دفتر سیاسی انصار الله اعلام می دارند.

دولت نجات ملی همچنین حمله جنگنده های سعودی به دفتر ریاست جمهوری یمن را جنایتی جنگی برشمرد.

در این بیانیه ضمن متوهم و احمق دانستن سران عربستان آمده است که عربستان فکر می کند کشتار شهروندان یمنی می تواند اراده این ملت را بشکند.

دولت نجات ملی ضمن تاکید بر بی پاسخ نماندن جنایت عربستان در صنعاء و دیگر جنایات عربستان در یمن تصریح کرد: ما پاسخ تکان دهنده خود را به عمق پناهگاه سران نظام ستمگر خواهیم رساند.

کد مطلب 4290585

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
      3 0
      پاسخ
      انشاالله به همین زودی آل سعود نابود می شود
      • مهدی نظام آبادی IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
        1 0
        إنشاء ا... و ایضا اسرائیل، این جرثومۀ نجس و جانی.
      • حسین اکبری US ۰۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
        0 0
        باید خانه اقتصادی ال سعود ( شرکت آرامکو ) منهدم شود
    • ایرانی IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      «اللهم العن الجبت و الطاغوت» شر آل سعود کم و ننگ بر خودشان باد

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