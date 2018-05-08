کتاب «ایران مروارید آسیا» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ایران مروارید آسیا» نوشته« ماریانا تئوخریدو» نویسنده و دیپلمات یونانی که با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان تألیف و منتشر شده است، با حضور جمعی از فرهیختگان و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی یونان در دانشگاه آتن رونمایی شد.

مجید مطلبی‌شبستری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونان در مراسم رونمایی از این کتاب، با اشاره به روابط خوب دو کشور جمهوری اسلامی ایران و یونان، گفت: توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی ایران و یونان می‌تواند در توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور در تمام زمینه‎‌ها کمک و آنها را تقویت کند.

وی همچنین کتاب «ایران مروارید آسیا» را یک اثر مهم قلمداد کرد که علاوه بر آماده‌سازی زمینه آشنایی یونانیان با گوشه‌ای از فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران و از سوی دیگر تجربه‌های سفرهای خانم ماریانا تئوخریدو به شهرهای مختلف ایران را تشریح می‌کند.

مطلبی‌شبستری افزود: دو کشور متمدن جمهوری اسلامی ایران و یونان شخصیت‎های بزرگی در طول تاریخ خود به جهانیان ارایه کرده که این اندیشمندان، خدمات علمی و فرهنگی بی نظیری به جای گذاشته‌اند.

توسعه همکاری‌های علمی بین اندیشمندان یونان و ایران

نیکولائوس قالیرلیدیس، سفیر وزارت امورخارجه یونان طی سخنانی اظهار کرد: علاوه بر روابط خوب دو کشور یونان و ایران، تبادلات و ارتباطات فرهنگی دو کشور در طول تاریخ زمینه آشنایی و احترام متقابل به فرهنگ‌های غنی دو کشور را به همراه داشته است.

علی‌محمد حلمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن نیز در مراسم رونمایی این کتاب، طی سخنانی توسعه همکاری‌های علمی بین روشنفکران و اندیشمندان دو کشور را در ایجاد صلح جهانی بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم شاهد توسعه همکاری‌های علمی و انتشار بیشتر کتاب در مورد دو کشور توسط محققین متمدن ایران و یونان باشیم.

ماریا مندوالو، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه آتن نیز طی سخنانی، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران دارای استقلال کاملی است. ایران تنها کشوری است که با قدرت تمام نسبت به منافع ملی و سیاست‌های خود مستقل عمل می‌کند.

این استاد یونانی در ادامه افزود: یونان و ایران دارای تمدنی غنی و فرهنگی بی نظیر و تاریخ طولانی هستند و اساتید و اندیشمندان بسیار خوبی دارند که با توسعه همکاری بین آنان می‌توان با حفظ اصالت فرهنگی و سنتی خود بسیاری از مشکلات جهان امروز بشری و جامعه‌های خود را بدون نیاز به دیگر کشورها حل کنند.

در ادامه برنامه، ماروپاپاتناسیو، استاد ریاضی و علوم پایه دانشگاه آتن طی سخنانی به خدمات ارزنده ایرانیان و یونانیان از دوران باستان تاکنون در عرصه علوم پایه اشاره کرد.

همچنین اکسنوفون موساس، استاد فیزیک و نجوم دانشگاه آتن با اشاره به نقش برجسته دانشمندان ایرانی در نجوم و ریاضی گفت: روابط علمی، فرهنگی و تاریخی یونان و ایران ریشه در تاریخ دارد و معتقدم که توسعه علمی و فرهنگی دو کشور می‌تواند در راستای منافع و حفظ سنت‌های دیرینه خود بسیار مؤثر باشد.

بنابر اعلام این خبر، این کتاب با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در یونان در قالب طرح «تاپ» توسط انتشارات vergina در 365 صفحه تدوین و منتشر شد.