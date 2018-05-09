به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «أحمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب اظهارات مداخله جویانه ای را در خصوص توافق هسته ای ایران (برجام) مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این اظهارات مداخله جویانه مدعی شد: توافق هسته ای ایران نیازمند بازنگری است!

این مقام ارشد اتحادیه عرب در ادامه ادعا کرد: در هر گونه توافق با ایران، فقط مسأله هسته ای نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه مسائل دیگر هم باید در دستور کار باشد!

ابوالغیط درحالی تلویحا تأکید می کند نفوذ منطقه ای ایران و مسأله موشکی نیز باید در ذیل توافق برجام قرار گیرد که نهاد تحت هدایتش یعنی اتحادیه عرب یکی از منفعل ترین مؤسسات در سطح کشورهای جهان عرب محسوب می شود که به دلیل سرسپردگی به عربستان سعودی، وجودش نه تنها مشکلی از مشکلات ملت های عربی حل و فصل نکرده بلکه بر معضلات آنها نیز افزوده است.

درست به همین دلیل است که کارشناسان و ناظران سیاسی از اتحادیه عرب به عنوان شعبه ای از وزارت خارجه عربستان سعودی یاد می کنند. اکنون نیز دبیرکل اتحادیه عرب در قامت سخنگوی وزارت خارجه عربستان سعودی بدون توجه به اینکه توافق هسته ای ایران هیچ ارتباطی به وی و نهاد تحت هدایتش ندارد، از لزوم بازنگری در آن سخن می گوید!