سالروز« نکبت» را به «نکبتی» برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هنیه در اظهاراتی عنوان کرد: فلسطینیان در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) یکصدا و یکپارچه خطاب به رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند گفت که بیت المقدس دارای هویتی اسلامی و عربی است و هیچ کس نخواهد توانست هویت آن را عوض کند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس افزود: امروز همه می گوییم که مقاومت، ایستادگی و مبارزه، ما را متحد کرد.

وی با بیان اینکه آوارگان فلسطینی در لبنان و اردن نیز ۱۴ می همزمان با مردم فلسطین به تظاهرات علیه رژیم اشغالگر خواهند پیوست، گفت: از اردوگاه های بازگشت مسیر قدس و مسجد الاقصی را ترسیم خواهیم کرد.

اسماعیل هنیه ادامه داد: در نخستین سال از محاصره غزه، برد موشک های گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس به سه کیلومتری مرز سرزمین های اشغالی می رسید، در سال ۲۰۱۴ گردان های قسام شهر حیفا را هدف قرار دادند و آنچه که امروز مقاومت در اختیار دارد مایه وحشت دشمن و اطمینان خاطر و دلگرمی مردم ما است.

وی اظهار داشت: ۱۱ سال ما را محاصره کردید و با هدف به رسمیت شناختن اشغالگران و تسلیم سلاح ما، سه مرتبه علیه ما حمله کردند و ما گفتیم که هرگز اشغالگران را به رسمیت نمی شناسیم و سلاح مقاومت را تسلیم نمی کنیم بلکه ارتقا می دهیم.

گفتنی است فلسطینیان سالروز اشغال فلسطین و اخراج صدها هزار شهروند فلسطینی از سرزمین خود که مصادف است با ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ را روز نکبت می نامند.

این در حالی است که برای هفتمین جمعه متوالی، شمار زیادی از فلسطینی ها در تظاهرات بازگشت شرکت کردند.