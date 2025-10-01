به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست علمی و تخصصی «بایسته‌های نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در آیینه کارکردهای سازمان بازرسی کل کشور» که با حضور ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای کمیسیون‌های مجمع برگزار شد، با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی نظام و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: این سیاست‌ها جهت‌گیری اصلی نظام را تعیین کرده و اسناد بالادستی محسوب می‌شوند و برای اجرای آنها لازم است قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مراجع صلاحیت‌دار برسد و سپس به‌طور دقیق تحت نظارت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در دوره کنونی هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعال است و بسیاری از متخصصان در آن حضور دارند، افزود: به دلیل گستردگی قوانین در بخش‌های مختلف، این هیئت به تنهایی قادر به نظارت کامل نیست، بر همین اساس در ماده ۹ آیین نامه هیأت عالی نظارت، دستگاه‌های نظارتی مکلف به همکاری با آن هیأت شده‌اند.

خداییان ادامه داد: در این میان، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین دستگاه نظارتی در قانون اساسی، وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت نموده و از تخلف از قوانین و سوءجریانات جلوگیری به عمل آورد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بازرسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و اقدامات موثری در این حوزه صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در این برنامه‌ها، هرگونه مغایرت قانون با سیاست‌های کلی باید گزارش و اصلاح گردد و نتایج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود. بدین ترتیب، بازرسان سازمان بازرسی در استان‌ها و مرکز موظفند اجرای سیاست‌های کلی نظام را مورد ارزیابی قرار داده تا از اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل شود و از فراموشی آنها جلوگیری گردد.

خداییان ضمن قدردانی از پیگیری‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اهمیت نقش مدیران و بازرسان در استان‌ها و مرکز تأکید کرد و افزود: لازم است سیاست‌ها توسط رؤسای کمیسیون‌های مجمع تبیین و به همکاران اطلاع‌رسانی شود تا سیاست‌های کلی نظام بهتر درک و اجرایی شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌های نظارتی پرداخت و گفت: برنامه‌های راهبردی سازمان پیش از اجرا مشخص و برنامه‌ریزی می‌شوند و بر این اساس در سال گذشته تعداد پیشنهادهای ارسالی سازمان از محل ارسال تعداد ۱۰ هزار گزارش (اعم از اصلاحی، اداری و کیفری) به مبادی‌ذیصلاح، تعداد ۲۷۱۳۵ فقره پیشنهاد در جهت اصلاح ساختارها و فرآیندها و بهبود امور بوده و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از فساد، اصلاح قوانین و اطمینان از اجرای صحیح آنها است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی بر خلاف دیگر دستگاه‌ها، پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که دستگاه مربوطه ملزم به اجرا است و در صورت عدم اجرا و در پی آن وقوع جرم یا خسارت، مسئولیت بر عهده مسئول آن دستگاه خواهد بود.

خداییان ادامه داد: هر کمیسیون و کارگروه در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی قضایی، مسئولیت نظارت بر بخشی از سیاست‌ها را بر عهده دارند. در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام جامع و کاملی برای اجرای سیاست‌ها تدوین شده است که نظارت بر اجرای صحیح آنها در دستور کار بازرسان سازمان می‌باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت شفافیت و مبارزه با فساد، افزود: قوانین مرتبط با شفافیت، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین مبارزه با فساد، در همین راستا تصویب شده‌اند. همچنین جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در راستای اجرای احکام سند تحول و تعالی قوه قضاییه در آذرماه برگزار می‌شود که در آن دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت معرفی می‌گردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی آماده است تا در اجرای سیاست‌ها و احکام مرتبط، به‌ویژه در حوزه‌های جمعیت، تولید و اشتغال همکاری و کمک کنند و هدف نهایی این است که منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، اجرایی و کشور در مسیر توسعه و عدالت گام بردارد.

محمدباقر ذوالقدر در این نشست با قدردانی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای اهتمام در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، تاکید کرد: ایشان با پشتکار فراوان این موضوع را پیگیری می‌کنند و در هیات عالی نظارت به عنوان عضوی فعال حضور دارند.

در این نشست روسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح موضوعات مرتبط با اقدامات سازمان در راستای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند.