نهادهای اصفهان با تمام وجود از جشنواره فیلم حسنات حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده عصر شنبه در آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اظهار داشت: برگزاری هفتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان را ارزشمند می‌دانیم و بسیار خرسندیم که هنردوستی و ارج نهادن به هنر و هنرمند در میان مردم عزیز اصفهان همانند گذشته ماندگار است.

وی با بیان اینکه این فضا می تواند در آینده به عنوان گواهی از رشد و اعتلای فرهنگی مردم این خطه در دنیا و ایران عزیز باشد، تاکید کرد: هنرمندان اصفهان اغلب در حیطه ای حرکت دارند که مردمی است و خیر رساندن به مردم را در پیش روی اعمال خود قرار داده اند.

تعبیر پهلوانی و مرجع بودن برای مردم زیبنده نام برخی هنرمندان است

استاندار اصفهان با اشاره به تقدیر از هنرمندان خیر در جشنواره حسنات بیان داشت: تعبیر پهلوانی و مرجع بودن برای مردم زیبنده نام برخی هنرمندان است.

وی اضافه کرد: همانند جویباری که رودخانه‌ای عظیم از خیرات و حسنات ایجاد می کند، نیکی‌ در جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در قالب‌های مختلفی مانند ساخت فیلم، آموزش‌ به جوانان، و تقدیر از خیران و غیره جریان دارد.

مهرعلیزاده گفت: اینکه خیریه‌ای مانند حسنات تنها به فکر معیشت مردم نبوده است و در کنار آن بقیه مفاهیم احسان و نیکوکاری را نیز مدنظر قرار داده، بسیار زیباست.

ارتباط دادن هنر با زندگی روزمره مردم نوعی هنرمندی ژرف است

وی توسعه هنر مردمی و ارتباط دادن آن با زندگی روزمره مردم را نوعی هنرمندی ژرف برشمرد و تصریح کرد: یک مسیر هنری را زمینه رشد و بالندگی مردم قرار دادن در نوع خود هنری است که جای تقدیر از دست اندرکاران دارد.

در کنار حسناتی‌ها حضور خواهم داشت

استاندار اصفهان تاکید کرد: این رشد، آگاهی و تعالی فرهنگی را به مسئولان فرهنگ مدار این جشنواره و مردم فرهنگ دوست اصفهان تبریک می گویم و از دستگاه‌های استان می‌خواهم که از تمام انرژی خود برای تقویت این رویه در جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان استفاده کنند و در این راستا ابلاغیه کتبی نیز خواهم داشت.

وی اضافه کرد: در کنار جریان جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، خود نیز حضور خواهم داشت تا در دیاری که مشحون از ارزش‌های فرهنگی و خیرات است خدمتی در این راستا داشته باشم.