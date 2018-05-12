سه خیریه برتر در جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان عصر شنبه با حضور مهرعلیزاده استاندار اصفهان، جمعی از اعضای شورای شهر اصفهان، هنرمندانی مانند امرالله احمدجو، کیومرث پوراحمد، همایون اسعدیان، حسن اکلیلی و غیره برگزار شد.

در این مراسم از سه خیریه استان شامل انجمن‌های خیریه طوبی، انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی، خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) تجلیل به عمل آمد.

همچنین تجلیل از هنرمندان خیر همایون اسعدیان و حسن اکلیلی از دیگر برنامه‌های افتتاحیه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان بود.

با توجه به تجلیل از سه هنرمند کشورمان در طول چهار روز برگزاری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، برنامه شبی با حسن اکلیلی، شبی با همایون اسعدیان و شبی با ایرج طهماسب به ترتیب در شامگاه شنبه، یک شنبه و دوشنبه این هفته برگزار می‌شود.