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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

نظارت بر نحوه تولید و عرضه محصولات غذایی در زنجان تشدید می‌شود

نظارت بر نحوه تولید و عرضه محصولات غذایی در زنجان تشدید می‌شود

زنجان-معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با توجه به‌قرار گرفتن در ایام ماه مبارک رمضان نظارت بر نحوه تولید و عرضه محصولات خاص ازجمله شیرینی‌جات مخصوص این ماه تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاج کی شامگاه شنبه در حاشیه نمایشگاه «آئین محبت»، در جمع خبرنگاران، افزود: نظارت‌های دانشگاه علوم پزشکی بر فعالیت واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی به‌صورت فصلی و دوره‌ای نبوده و به‌صورت دائمی است. 

وی اظهار کرد: سازمان  غذا و دارو در استان زنجان به‌صورت مستمر بر فعالیت واحدها نظارت دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به وضعیت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: بدهی بیمه‌ها به بخش خصوصی باوجود تأخیر چندماهه که وجود دارد، مطلوب است اما در بخش دولتی در این زمینه با چالش مواجه هستیم.

تاج کی تأکید کرد: بدهی داروخانه‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی که شامل دو داروخانه شهید بهشتی و رجایی می‌شود وضعیت وخیم‌تری نسبت به بدهی مراکز خصوصی دارند. نزدیک به یک سال است که بدهی این دو داروخانه که بالغ‌بر ۲۰ میلیارد تومان است پرداخت‌نشده است.

وی افزود: شرکت‌های تولید و واردکننده داروها نیز برای فعالیت خود نیازمند پول هستند و این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند دوباره دارو تولید کرده و یا وارد کنند باید مطالبات خود را دریافت کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به‌قرار گرفتن در ایام ماه مبارک رمضان نظارت بر نحوه تولید و عرضه محصولات خاص ازجمله شیرینی‌جات مخصوص این ماه تشدید می‌شود. 

تاج کی گفت: نمونه‌برداری لازم از مواد غذایی در ماه مبارک رمضان به‌صورت خیلی جدی صورت می‌گیرد تا هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

کد مطلب 4294919

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