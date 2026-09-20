حجتالاسلام محمدتقی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مراسم افتتاح خانه قرآن که با حضور مسئولین در بخش اطاقور لنگرود برگزار شد، بر ضرورت افزایش انس با قرآن کریم و گسترش فعالیتهای قرآنی در خانوادهها و محلات تأکید کرد.
وی با اشاره به آثار معنوی خانههای قرآنی اظهار داشت: خانهای که در آن قرآن و معارف الهی مورد توجه قرار میگیرد، تنها برای اعضای همان خانه منشأ نورانیت نیست، بلکه میتواند بر فضای معنوی محله و محیط پیرامون خود نیز اثرگذار باشد.
امام جمعه اطاقور با بیان اینکه باید ارتباط خود را با قرآن بیش از گذشته تقویت کنیم، تصریح کرد: لازم است نسبت به کوتاهیهایی که در زمینه انس با قرآن داشتهایم، توبه و از این پس با عزم و اراده بیشتری برای انجام فعالیتهای قرآنی تلاش کنیم.
حجتالاسلام بهرامی، قرآن و اهلبیت(ع) را در کنار یکدیگر مایه هدایت و سعادت انسان دانست و گفت: تمسک به قرآن بدون توجه به اهلبیت(ع) و یا توجه به اهلبیت(ع) بدون تمسک به قرآن، انسان را به مقصد کامل نمیرساند؛ چراکه این دو، مکمل یکدیگرند.
وی همچنین بر اهمیت توجه به معارف قرآن در کنار تلاوت آن تأکید کرد و افزود: تلاوت قرآن بسیار ارزشمند و لازم است، اما کافی نیست؛ باید در کنار قرائت، به درس قرآن، فهم آیات و تفسیر آن نیز توجه شود تا معارف قرآن در زندگی انسان جاری و عملی شود.
امام جمعه اطاقور با اشاره به شرایط امروز جامعه و ضرورت مقابله فرهنگی با جریانهای انحرافی، توجه به قرآن و فهم معارف آن را یکی از راههای مهم تقویت ایمان و استقامت مؤمنان عنوان کرد.
وی در ادامه به اجرای طرح «خانههای نور» اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری و همراهی مجموعههای قرآنی در منازل برگزار میشود و با وجود وقفهای که به دلیل شرایط اخیر و برنامههای مختلف ایجاد شده بود، بار دیگر در حال ازسرگیری است.
حجتالاسلام بهرامی درباره شیوه برگزاری این جلسات تشریح کرد: جلسات خانههای نور بهصورت ساده و در مدت حدود یک ساعت برگزار میشود؛ در این جلسات چند آیه از قرآن کریم تلاوت و توضیح داده میشود، مسائل شرعی مورد نیاز مطرح میشود و در پایان نیز با ذکری کوتاه به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ختم میشود.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش این جلسات در خانههای قرآنی خاطرنشان کرد: شایسته است این برنامهها با محوریت قرآن و در فضایی ساده و صمیمی در منازل برگزار شود تا زمینه انس بیشتر خانوادهها با قرآن کریم فراهم شود.
امام جمعه اطاقور همچنین از استقبال مناسب بانوان از برنامههای قرآنی خبر داد و گفت: در جلسات گذشته، سورههایی همچون یوسف و لقمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون با توجه به شرایط موجود، تفسیر و تبیین سوره مبارکه فتح آغاز شده است. همچنین برای بانوان، تبیین و آموزش سوره مبارکه نور نیز در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت قرآن کریم و اهلبیت(ع)، خانهها و محلات روزبهروز نورانیتر شوند و خداوند متعال به حرمت قرآن، بلاها و آسیبها را از این خانهها، محله و منطقه دور فرماید.
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