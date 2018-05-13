به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملکزاده در حاشیه برگزاری سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در سالن اجلاس سران اظهار داشت: در علم ژنتیک اتفاق مهمی که طی سه، چهار سال اخیر شاهد بودهایم، این است که با تکنیکهای پیشرفته در ۱۵ سال گذشته، امروز میتوانیم برخی بیماریهای ژنتیکی را به واسطه ژنتراپی یا همان اصلاح ژن درمان کنیم.
وی افزود: این روش برای اولینبار برای بیماران هموفیلی یا تالاسمی با یک روش ساده امکانپذیر شده است؛ به طوری که با فرستادن یک ویروس به بدن فرد بیمار، نقص ژنتیکی را اصلاح میکند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه با استفاده از علم ژنتیک، ۳۰۰ میلیون نفر در جهان که دارای ناتوانیهایی هستند، معالجه میشوند، ادامه داد: این روش درمانی به شرطی اتفاق میافتد که فرد بیمار یک ژن دارای اشکال داشته باشد.
به گفته ملکزاده، دستاوردها در این زمینه باعث شده امید به درمان برای افرادی که ناتوانی ژنتیکی دارند، فراهم شود.
وی در رابطه با تولید داروهایی برای درمان بیماریهای ژنتیکی تأکید کرد: داروها خیلی نقش زیادی در بیماریهای ژنتیکی ندارند.
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