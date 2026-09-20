به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته آرد و نان شهرستان آبیک اظهار کرد: آرد و نان سال‌هاست یکی از چالش‌های مهم کشور بوده و با توجه به اینکه نان قوت اصلی مردم است، مدیریت این حوزه و نظارت بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اختصاص یارانه به آرد نان در کنار فاصله قابل توجه قیمت آرد دولتی و آزاد، زمینه سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی افراد را فراهم کرده است و باید با تصمیمات مدیریتی درست و نظارت دقیق، از بروز تخلف در این حوزه جلوگیری شود.

فرماندار آبیک با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر نانوایی‌ها گفت: رصد فعالیت واحدهای نانوایی باید به‌صورت جدی در دستور کار بازرسی، اصناف و اتحادیه قرار گیرد و اجازه داده نشود آرد یارانه‌ای از چرخه پخت نان خارج شود.

حسینی ادامه داد: فاصله قیمت آرد دولتی و آزاد می‌تواند زمینه خروج آرد از چرخه پخت نان و ورود آن به مسیرهای نامناسب و قاچاق را فراهم کند، بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی باید با افراد فرصت‌طلب و متخلف برخورد جدی شود.

وی تأکید کرد: هرگونه مشاهده و کشف آرد قاچاق از نانوایی‌های شهرستان آبیک، لغو پروانه و محرومیت واحد متخلف از فعالیت را به دنبال خواهد داشت و اجازه فعالیت به افراد سودجو و متخلف در این حوزه داده نمی‌شود.