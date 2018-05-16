  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تأکید کرد:

سهم خواهی پزشکان برخلاف اخلاق پزشکی است

سهم خواهی پزشکان برخلاف اخلاق پزشکی است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با انتقاد از تخریب هایی که علیه جامعه پزشکی صورت می گیرد گفت: جای پزشکی در قلب مردم است و باید این جایگاه را حفظ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج فاضل صبح چهارشنبه در اولین جشنواره نظام پزشکی تهران بزرگ اظهار داشت: جامعه ای که نسبت به خدمتگزاران خود بی تفاوت باشد نمی تواند جامعه ای پویا باشد.

وی با اشاره به مسائل زیادی که دامن گیر جامعه پزشکی کشور شده است، خاطرنشان کرد: هر روز موضوع تازه ای را علیه جامعه پزشکی مطرح می کنند که احساس می شود نسبت به جامعه پزشکی بی لطفی می شود در حالی که بزرگترین خدمات را جامعه پزشکی بر عهده دارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به ارتباط تنگاتنگ مردم و جامعه پزشکی با یکدیگر، تصریح کرد: متأسفانه این رابطه دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده اما هنوز هم معتقدم که جای پزشکی در قلب مردم است و ما باید این جایگاه را حفظ کنیم.

فاضل سهم خواهی پزشکان را برخلاف اخلاق پزشکی عنوان کرد و افزود: اگر جرم پزشک مشهود باشد قابل محاکمه است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به تخریب هایی که علیه جامعه پزشکی در یکی از جراید صورت گرفته است، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی در قبال این موضوع، موضع خواهد گرفت زیرا اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی کشور جامعه ای شریف و پاک هستند اما عده ای می خواهند سوءاستفاده کرده و به آبروی پزشکی لطمه بزنند.

وی بر ضرورت اتحاد جامعه پزشکی برای ارتقای این جایگاه در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 4298272
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها