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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تدوین ۵ لایحه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا

تدوین ۵ لایحه برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با اشاره به تدوین ۵لایحه پشتیبانی از کسب وکارهای نوپا،گفت:صاحبان ایده های این کسب وکارها در مرحله پیاده سازی با موانع زیادی برای دریافت مجوز مواجه می‌شوند.

محمد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قوانین فعلی کشور با کسب و کارهای جدید انطباق ندارد اظهار داشت: اصلاح و تدوین قوانین، ارتقای مهارت متقاضیان ورود به کسب و کارهای نوپا، توسعه نهادهای پشتیبان از صاحبان ایده و مشوق های بیمه ای و مالیاتی از جمله مهمترین اقداماتی است که برای حمایت از مشاغل جدید مبتنی بر فناوری اطاعات که رو به گسترش هستند، باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه قوانین و مقررات فعلی صرفا منطبق بر کسب و کارها و مشاغل سنتی است، با همکاری و هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج لایحه جدید در حوزه حمایت از کسب و کارهای نوپا در حال تدوین است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو(توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) ادامه داد: علاوه بر خلاء قوانین حمایتی از مشاغل جدید، نظام بیمه ای یکپارچه برای حمایت از شاغلان این نوع کسب و کارها وجود ندارد؛ در حال حاضر نظام بیمه‌ای کشور بر مبنای رابطه کاری بین کارگر و کارفرما تعریف شده در حالی که در کسب و کارهای نوپا به دلیل اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست، نظام بیمه ای وجود ندارد که در این زمینه نیازمند اصلاح یا تدوین قانون هستیم.

ابطحی، همچنین موانع سخت گیرانه برای دریافت مجوز راه اندازی کسب و کارهای نوپا را یکی از مهمترین مشکلات صاحبان ایده های استارت آپی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ایده‌هایی که برای راه اندازی کسب و کارهای جدید به مرحله اجرا رسیده اند با موانع و پیچ و خم های زیادی برای دریافت مجوز مواجه می شوند به این ترتیب که دستگاه‎های مختلف در این حوزه دخیل هستند و این مساله، یک سردرگمی برای متقاضیان ایجاد کرده است.

ابطحی به خلاء مشوق‌های مالیاتی برای توسعه استارت آپ‌ها اشاره کرد و افزود: در قانون مالیات های مستقیم برای برخی مشاغل مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است که در حال رایزنی هستیم تا خدمات مولد نیز بتوانند در چارچوب قانون مشمول برخی مشوق‌ها و معافیت‌ها در حوزه مالیات شوند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش رو برای ورود فارغ التحصیلان به کسب و کارهای نوپا نداشتن دانش و مهارت کافی است گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان برای تبدیل ایده به کسب و کار در عرصه مشاغل نوپا، مهارت ندارند که در این زمینه در قالب شورایی با هماهنگی وزارت کار و وزارت ارتباطات، تاسیس نهادهایی در حوزه ارتقای مهارت ورود به کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار با تاکید بر اینکه برای رشد کسب و کارهای جدید باید انجمن‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد را وارد این عرصه کنیم تا در توسعه این نوع کسب و کارها ایفای نقش کنند، گفت: در حال حاضر چندین انجمن تخصصی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات  مجوز گرفته اند اما هیچ نقشی در حمایت از کسب و کارهای نوپا ندارند که باید در این حوزه فعال شوند.

کد مطلب 4298408
محمد جندقی

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