محمد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قوانین فعلی کشور با کسب و کارهای جدید انطباق ندارد اظهار داشت: اصلاح و تدوین قوانین، ارتقای مهارت متقاضیان ورود به کسب و کارهای نوپا، توسعه نهادهای پشتیبان از صاحبان ایده و مشوق های بیمه ای و مالیاتی از جمله مهمترین اقداماتی است که برای حمایت از مشاغل جدید مبتنی بر فناوری اطاعات که رو به گسترش هستند، باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه قوانین و مقررات فعلی صرفا منطبق بر کسب و کارها و مشاغل سنتی است، با همکاری و هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج لایحه جدید در حوزه حمایت از کسب و کارهای نوپا در حال تدوین است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو(توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) ادامه داد: علاوه بر خلاء قوانین حمایتی از مشاغل جدید، نظام بیمه ای یکپارچه برای حمایت از شاغلان این نوع کسب و کارها وجود ندارد؛ در حال حاضر نظام بیمه‌ای کشور بر مبنای رابطه کاری بین کارگر و کارفرما تعریف شده در حالی که در کسب و کارهای نوپا به دلیل اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست، نظام بیمه ای وجود ندارد که در این زمینه نیازمند اصلاح یا تدوین قانون هستیم.

ابطحی، همچنین موانع سخت گیرانه برای دریافت مجوز راه اندازی کسب و کارهای نوپا را یکی از مهمترین مشکلات صاحبان ایده های استارت آپی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ایده‌هایی که برای راه اندازی کسب و کارهای جدید به مرحله اجرا رسیده اند با موانع و پیچ و خم های زیادی برای دریافت مجوز مواجه می شوند به این ترتیب که دستگاه‎های مختلف در این حوزه دخیل هستند و این مساله، یک سردرگمی برای متقاضیان ایجاد کرده است.

ابطحی به خلاء مشوق‌های مالیاتی برای توسعه استارت آپ‌ها اشاره کرد و افزود: در قانون مالیات های مستقیم برای برخی مشاغل مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است که در حال رایزنی هستیم تا خدمات مولد نیز بتوانند در چارچوب قانون مشمول برخی مشوق‌ها و معافیت‌ها در حوزه مالیات شوند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش رو برای ورود فارغ التحصیلان به کسب و کارهای نوپا نداشتن دانش و مهارت کافی است گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان برای تبدیل ایده به کسب و کار در عرصه مشاغل نوپا، مهارت ندارند که در این زمینه در قالب شورایی با هماهنگی وزارت کار و وزارت ارتباطات، تاسیس نهادهایی در حوزه ارتقای مهارت ورود به کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو در وزارت کار با تاکید بر اینکه برای رشد کسب و کارهای جدید باید انجمن‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد را وارد این عرصه کنیم تا در توسعه این نوع کسب و کارها ایفای نقش کنند، گفت: در حال حاضر چندین انجمن تخصصی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مجوز گرفته اند اما هیچ نقشی در حمایت از کسب و کارهای نوپا ندارند که باید در این حوزه فعال شوند.