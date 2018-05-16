۷ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر که در سد ستارخان برگزار شد با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: با توجه به بحرانی بودن وضعیت منابع آبی شهرستان اهر و اینکه جلسه در محل سد ستارخان برگزار میشود به این خاطر است تا اعضاء وضعیت منابع آبی سد ستارخان را رؤیت کرده و آخرین تصمیمات را برای مدیریت آب شهرستان اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اینکه گاهاً دستگاهها در اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب، وظیفه را بر دوش یکدیگر میگذارند، افزود: اگر قرار باشد بحران کمآبی را طی و آن را مدیریت کنیم بایستی بدون چون و چرا مسئولیتهایمان را با کمال میل قبول کنیم و اینکه در کوتاهی از اجرای مصوبات دستگاهها همدیگر را مقصر جلوه دهند قابلقبول نیست.
فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: طبق مصوبه جلسه قبلی اولویت منابع آب سد ستارخان با شرب است، یعنی باید آب شرب شهرستان اهر از آب ذخیرهشده سوا و میزان باقیمانده در بین حوزههای کشاورزی و صنعت تقسیم شود بهطوری که اگر آب برای یک ماه یا سه ماه برای کشاورزی داریم بایستی برای مدیریت آن نیز تصمیمگیری کنیم.
محمودی بابیان اینکه تصمیمات و مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر برای دستگاهها لازمالاجرا است، گفت: دستگاههای ذیربط حتماً در بخش شرب صرفهجویی ۲۰ درصدی و در بخش صنعت صرفهجویی ۳۰ درصدی را لحاظ کنند.
برنامهریزی دقیق جهت مدیریت منابع آب در شهرستان اهر ضروری است
وی در ادامه سخنان خود بر لزوم برنامهریزی دقیق جهت مدیریت منابع آب در شهرستان اهر تأکید کرد و گفت: اگر برنامهریزیها دقیق باشد شاید عدهای هم بخواهند تنش ایجاد کنند در این مورد نیاز قانون اجازه برخورد میدهد اما اگر برنامهریزی منسجم و دقیق و کامل نباشد نمیتوان جوابگوی مردم شد لذا اجرای برنامه و برنامهریزی منسجم مورد انتظار است.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر با تأکید بر اینکه حال که برای بخش کشاورزی حدود ۷ میلیون مترمکعب آب وجود دارد جهاد کشاورزی شهرستان جهت آبیاری باغات و زمینهای زراعی ملزم به تدوین برنامه زمانبندی است، ابراز داشت: هرگونه برداشت و رهاسازی آب از سد ستارخان از یکم خردادماه تا پایان شهریورماه با مصوبه شورای حفاظت از منابع آب انجام میگیرد.
محمودی اظهار کرد: مهمترین مؤلفه برای صرفهجویی در مصرف، اطلاعرسانی دقیق همراه با آمار و ارقام و تشریح وضعیت منابع آبی برای مردم انجام گیرد، تا زمانی که وضعیت بهطور دقیق برای مردم تشریح نشود بیاعتمادی ایجاد میشود.
فرماندار شهرستان اهر بر لزوم تشدید نظارت بر توزیع آب بین کشاورزان و باغداران تأکید و خاطرنشان کرد: جلسه آتی شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر هفتههای آینده برگزار و دستگاهها بایستی اقدامات عملی و برنامههای خود ارائه دهند.
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