خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پژمان امیدی: هیچکس نمی تواند یک بحران به خصوص بحران‌های طبیعی را پیش بینی کند اما می توان تبعات منفی ناشی از آن را با مدیریت صحیح کاهش داد.

زلزله یکی این بحران‌هاست که بی خبر می آید و تبعات مختلف خود را به همراه دارد. در یاسوج و سی سخت نیز این زلزله با شدت ۵.۲ ریشتر به همراه بیش از ۴۰ پس لرزه رخ داد.

اما در این میان موضوعی که آرامش جامعه را بر هم می زند، شایعات عجیبی بود که در کمترین زمان کل فضای مناطق زلزله زده را تحت الشعاع قرار می داد.

از شایعات ورود کفن به استان تا وقوع زمین لرزه ۸ ریشتری با ذکر تاریخ و زمان وقوع، مشکلات بسیاری را به بار آورد.

سیل عظیمی از جمعیت در همان ساعت اولیه زمین لرزه با هجوم به سمت چادر فروشی ها با قیمت های نجومی و سوء استفاده بسیاری از فروشندگان روبه رو شده و چادرهایی تا سه برابر قیمت واقعی را خریداری کردند.

در این میان، بازار شایعه سازان منفعت طلب همچنان داغ بود و بار روانی منفی زیادی به جامعه تزریق شد.

بررسی میدانی مهر نشان می دهد که در بسیاری از خانواده ها حداقل یک نفر همچنان با کوچکترین صدایی دچار وحشت شده و گاهی حتی پا به فرار می گذارد.

این آسیب بر روی دانش آموزان، کنکوری ها و دانشجویان نیز محسوس بوده و برخی از دانش آموزان کنکوری نیز دچار مشکلات زیادی شدند.

موضوعی که بررسی و کاوش صحیح طلب می کند، ابعاد روانی این زمین لرزه ها و بدتر از آن شایعات به وجود آمده پیرامون آن است.

یک کارشناس روانشاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروزه نگاه به آسیب های اجتماعی و معضلات روانی در دنیا متفاوت از گذشته و با علم به تاثیرگذاری بالای بخش رفتاری بر سطوح مختلف جامعه قابل بررسی است.

اعظم شفیعی با بیان اینکه نگرانی از بروز زمین لرزه به معنای حساسیت و تحریک پذیری در جامعه به ویژه در سطوح سنی پایین تر و با ابعاد وسیع تر است، اظهار کرد: ‌خوشبختانه زمین لرزه یاسوج به دلیل عدم تلفات جانی قابل بررسی در حوزه سوگ و آسیب های پسا سوگ نیست و می توان آن را در چارچوبی متفاوت تر، اما همچنان تاثیرگذار بررسی کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: در بررسی های پسا زمین لرزه در چندین منطقه، خروجی آمارها نشان می دهد کودکان و افراد خردسالی که خانواده خود را نیز از دست نداده اند و تنها در جو حین و پسا زمین لرزه بوده، با چالش های مختلف روحی روبه رو شده اند.

وی خواستار توجه مسئولین حوزه سلامت به ابعاد روانی و روحی زمین لرزه در کهگیلویه و بویراحمد شد و بیان داشت: جو حاکم بر مناطق زلزله زده استان و معطوف شدن تمامی نگاه ها به این حوزه بار روانی بالایی به خانواده ها، افراد محصل و به ویژه کودکان وارد می کند.

این کارشناس و مددکار اجتماعی تصریح کرد: نگاه به تبعات روانی حوادث باید معقول و کارشناسی شده باشد و با ایجاد محیطی امن به لحاظ بار روانی، نسبت به بهبود وضعیت به نرمال اقدام کرد.

شفیعی با تاکید بر عادی سازی شرایط بیان داشت: بهتر است محیطی ایجاد کرد که به عادی سازی شرایط نسبت به زمان وقوع زمین لرزه ها و تغییر مکالمات اقدام شود.

شفیعی گفت: بهتر است کودکان را نسبت به تماشای برنامه هایی پیرامون زمین لرزه که بار روانی بالایی دارد، محدود کرد و محیطی شاد و مفرح برای آنها ایجاد کرد.

وی افزود: برای دانشجویان و دانش آموزان که باور پذیری سریعتری نسبت به ایجاد شرایط امن دارند نیز باید الگو سازی های مناسب روانی ایجاد شود.

شفیعی در پایان بر مدیریت بحران های روانی تاکید کرد و بیان داشت: این ظرفیت مهم در بسیاری از بحران های استان های محروم مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که بار روانی منفی بالایی به دلیل شرایط پسا زلزله در کهگیلویه و بویراحمد حاکم است، بهبود شرایط با نشاط بخشی به جامعه و گسترش ظرفیت های مثبت روانی در سطح جامعه مورد تاکید است و باید بیم و امیدها با نگاه اصولی بررسی و نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.