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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

معاون وزیر علوم مطرح کرد؛

آموزش عالی باید ساماندهی شود/ مدرک گرایی به اپیدمی تبدیل شده است

آموزش عالی باید ساماندهی شود/ مدرک گرایی به اپیدمی تبدیل شده است

اردبیل – معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آمایش آموزش عالی گفت: ضروری است آموزش عالی ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف عصر شنبه در جلسه اعضا شورا و هیئت ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی افزود: ساماندهی آموزش عالی از همه جهات می تواند موثر باشد.

وی با بیان اینکه این ساماندهی باید براساس سند آمایش آموزش عالی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، یادآور شد: این مهم می تواند آموزش عالی را براساس اهداف و ماموریت تعیین شده در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ماموریت دانشگاه و مراکز علمی را تربیت نیروهای متخصص و ماهر برشمرد و اضافه کرد: اما امروزه شاهد هستیم که مدرک‌گرایی به یک اپیدمی تبدیل شده که این با ماموریت دانشگاه تضاد دارد.

وی با بیان اینکه آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است، متذکر شد: برای این منظور دانشگاهیان باید آمایش آموزش عالی را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این جلسه با بیان اینکه این دانشگاه در همه شاخص ها از استانداردهای تعیین شده فاصله دارد، افزود: ۱۰ سال زمان لازم است تا این فاصله طی شده و به نرم استاندارد دست پیدا کنیم.

عزیز حبیبی با اشاره به فعالیت ۴۰ ساله دانشگاه بیان داشت: اردبیل استان نوپایی است و دانشگاه محقق اردبیلی نیز در مقایسه با دانشگاه های دیگر نوپا بوده و طبیعتا کاستی ها و دور بودن از شاخص های استاندارد عادی است.

کد مطلب 4300894
محمد میرزایی ناطق

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