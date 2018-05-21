خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی صفت: روزه یکی از مهم‌ترین عباداتی است که خداوند برای بندگانش واجب فرموده به طوری که مردم ۱۱ ماه به خوردن و آشامیدن می‌پردازند و از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شوند و یک ماه را بنا به دستور شرع باید روزه‌داری کنند تا روح خود را از هرگونه فساد و آلودگی پاک سازند.

روزه‌داری علاوه بر تعالی روح؛ به لحاظ پزشکی برای جسم نیز فواید بسیار ارزشمندی دارد چراکه می‌تواند چربی‌های اضافی بدن که در نقاط مختلف ذخیره‌شده‌اند را سوزانده و به بدن فرصت جدیدی بدهد تا چربی‌های تازه‌تری را جایگزین کند.

روزه باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن می‌شود

محققان معتقدند روزه گرفتن با کاهش دریافت ۲۰ تا ۴۰ درصدی مصرف غذا باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن می‌شود.

علاوه بر حذف سموم ذخیره‌شده در بدن، دستگاه گوارش و سایر اعضای بدن که در هضم و جذب مواد غذایی نقش دارند در این ماه استراحت می‌کنند تا پس از روزه‌داری به فعالیت‌های گذشته خود بازگردند.

با فرارسیدن ماه رمضان سئوال بسیاری از ورزشکاران این است که آیا می‌توان به فعالیت‌های ورزشی خود حین روزه‌داری ادامه داد!؟ آری پاسخی است که به پرسش رایج ورزشی‌ها در ماه رمضان باید داد.

روزه گرفتن مانع ورزش کردن نخواهد شد

روزه گرفتن مانع ورزش کردن نخواهد شد؛ البته به شرطی که فرد ورزشکار با یک برنامه غذایی غنی، انرژی موردنیازش در طول روز را حفظ کرده و از پایین آمدن فشار و قند خون خود جلوگیری کند و درعین‌حال بهترین زمان ممکن را برای ورزش کردن انتخاب کند که بهترین زمان برای انجام ورزش دو یا سه ساعت بعد از صرف افطار است.

افراد در ماه رمضان می‌توانند با در نظر گرفتن توصیه‌های کارشناسان متخصص به ورزش‌هایی نظیر پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، کوه‌پیمایی و شنای سبک و تفریحی بپردازند؛ چراکه انجام حرکات ورزشی سنگین، موجب از دست دادن نمک، آب زیاد و ضعف شدید می‌شود، درنتیجه ورزشکاران همه رشته‌های ورزشی باید سعی کنند در ماه رمضان، تمرین‌های ورزشی خود را سبک‌تر انجام دهند.

مناسب‌ترین ورزش‌ها برای روزه‌داران شنا و پیاده‌روی در ساعات بعد از افطار است

از دیدگاه کارشناسان مناسب‌ترین ورزش‌ها برای روزه‌داران شنا و پیاده‌روی در ساعات بعد از افطار است و همه فعالیت‌های سنگین و نیمه سنگین باید قبل از اذان ظهر و در نیمه نخست روز انجام شود و در نیمه دوم روز، فقط به فعالیت‌های سبک پرداخته شود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان‌همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ورزش در ماه رمضان نه‌تنها با روزه منافاتی ندارد بلکه اگر به‌صورت صحیح و اصولی انجام شود، از تجمع چربی در بدن جلوگیری کرده و عمل سوخت‌وساز را تسهیل می‌کند؛ گفت: ورزشکارانی که روزه می‌گیرند، کمتر دچار مشکلات گوارشی و قند خون می‌شوند.

رشید حیدری مقدم افزود: در ماه رمضان افراد باید برای سلامت قلبی عروقی و حفظ سلامت بدن ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت متوسط انجام دهند که البته نوع ورزش افراد به‌شدت فعالیت و سطح آمادگی بدنی آن‌ها بستگی دارد اما انجام ورزش‌های هوازی مانند پیاده‌روی و شنا بهترین نوع ورزش در ماه رمضان هستند.

فاصله یک ساعته بین افطار و ورزش

وی با اشاره به زمان مناسب برای ورزش در ماه رمضان گفت: بسیاری در ماه رمضان بعد از افطار ورزش می‌کنند اما بااین‌حال باید توجه داشت که بین غذا خوردن و ورزش کردن فاصله بیفتد حداقل باید یک ساعت فاصله بین افطار و ورزش باشد.

حیدری مقدم بابیان اینکه یک استراتژی دیگر نیز این است که آخرین کاری که قبل از افطار انجام می‌دهید ورزش کردن باشد و بدین ترتیب بعد از به پایان رسیدن ورزش می‌توانید غذا و آب کافی دریافت کنید؛ گفت: ورزشکار باید روش‌های مختلف را امتحان کرده و ببیند کدام با بدن وی سازگارتر است.

کاهش شدت ورزش در ماه رمضان

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان‌همدان بابیان اینکه باید شدت ورزش در ماه رمضان را کاهش داد، بیان کرد: برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی در ماه رمضان باید از انجام حرکات سنگین ورزشی اجتناب کرد چراکه فعالیت زیاد فرد روزه‌دار در ماه رمضان به‌صرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق طی ساعات روز منجر می‌شود که می‌تواند موجب عطش فراوان و افت فشارخون فرد شود.

وی عنوان کرد: با کاهش شدت برنامه ورزش در ماه رمضان می‌توان فعال ماند و درعین‌حال انرژی خود را از دست نداد.

حیدری مقدم بابیان اینکه نکته مهم آن است که به ورزش در ماه رمضان ادامه دهید چراکه ثبات و تداوم فعالیت بدنی، عنصری کلیدی برای حفظ سلامت و تناسب‌اندام است و نباید فراموش شود، گفت: بااینکه شاید در ماه رمضان، فرصت زیادی برای ورزش و انجام تمرینات بدنی نباشد، اما همین ۲۰ دقیقه فعالیت نیز کمک زیادی به حفظ سلامت و وزن مناسب می‌کند و این‌گونه پس از ماه رمضان برگشتن به برنامه ورزشی عادی ساده‌تر خواهد بود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان‌همدان افزود: لازم نیست که یک ساعت تمام و به همان شدت سابق ورزش کنید بلکه فقط همان‌قدر که می‌توانید تلاش کنید تا در طول این ماه نیز تداوم برنامه ورزشی را حفظ کرده باشید.

مسابقات ورزشی از سوی اداره کل ورزش و جوانان مدیریت می‌شود مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان این‌که برای حفظ حرمت ماه رمضان فعالیت‌های بدنی و مسابقات ورزشی در این ماه از سوی اداره کل ورزش و جوانان مدیریت می‌شود، اظهار داشت: دستورالعمل نحوه فعالیت اماکن ورزشی اعم از استخرها، سالن‌های ورزشی و زمین‌های فوتبال به هیئت‌ها و متولیان اماکن ورزشی ابلاغ‌شده است.

رسول منعم افزود: فعالیت تمام استخرهای خصوصی و دولتی در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع است و استخرها فقط می‌توانند از افطار تا سحر پذیرای علاقه‌مندان باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان این‌که سالن‌های ورزشی منعی برای میزبانی از ورزشکاران در ساعات روز ندارند، گفت: تمرینات تیم‌ها و ورزشکاران در ماه رمضان ممنوعیتی ندارد اما در طول این ماه مسابقات قهرمانی استان، قهرمانی کشور و لیگ‌های کشوری و استانی ممنوع است و در صورت ضرورت در برخی موارد با درخواست کتبی فدراسیون مربوطه و حفظ احترام این ماه می‌توان معدود مسابقاتی را برگزار کرد.

منعم عنوان کرد: در روزهای نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم رمضان مصادف با ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب‌های پرمنزلت قدر تمام اماکن ورزشی استان تعطیل است.

هیئت‌های ورزشی می‌توانند مسابقاتی را در قالب جام رمضان یا یادواره شهدا برگزار کنند وی با اعلام این‌که برای حفظ آمادگی ورزشکاران هیئت‌های ورزشی می‌توانند مسابقاتی را در قالب جام رمضان یا یادواره شهدا برگزار کنند؛ بیان کرد: این مسابقات باید در فاصله اذان مغرب تا اذان صبح برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: اماکن ورزشی و استخرها برای برگزاری مسابقات در قالب جام رمضان یا یادواره شهدا بعد از افطار تا سحر ممنوعیتی ندارند.

منعم گفت: در صورت تمایل هیئت‌ها برای برگزاری چنین مسابقاتی پس از هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان نحوه ثبت‌نام تیم‌ها و مکان و زمان مسابقات از سوی روابط عمومی اداره کل و هیئت‌های ورزشی اطلاع‌رسانی می‌شود.

گفتنی است؛ با در نظر گرفتن این صحبت‌های کارشناسی شکی نسبت به اینکه ورزش هیچ‌گونه منافاتی با روزه‌داری ندارد ایجاد نمی‌شود و حتی می‌تواند به خاطر رعایت کردن بسیاری از بایدونبایدهای غذایی، به انجام هرچه بهتر فعالیت‌های ورزشی نیز کمک کند البته اگر ورزش به‌صورت اصولی و صحیح انجام شود.