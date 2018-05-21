به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا اظهارامیدواری کرد منافع مشترکی که در ماه‌های اخیر میان این کشور و اتحادیه اروپا حاصل شده، راهی برای پیشرفت در زمینه مقابله با برنامه هسته‌ای- موشکی ایران و فعالیت‌های این کشور در سطح منطقه باشد.

به ادعای یک مقام وزارت خارجه آمریکا، این منافع مشترک می‌تواند مبنای همکاری‌های روبه‌جلو در مقابله با ایران باشد.

گفتنی است قرار است جمعه آینده مذاکراتی در وین با حضور نمایندگان ایران و ۵ کشور باقی‌مانده در برجام تشکیل شود تا طی آن، اقدامات بعدی که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا، باید اتخاذ شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

این درحالی است که دیروز یکشنبه، روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» (Welt am Sonntag) مدعی شده بود: قرار است در مذاکرات پیش‌رو پیشنهاداتی در زمینه ارائه حمایت های مالی و اقتصادی به ایران مطرح شود.

در ادامه گزارش این روزنامه آلمانی آمده است: پیشنهاد درباره توافق جدید با ایران همانند برجام بوده؛ اما دارای بندهایی اضافی برای آرام کردن آمریکا خواهد بود.

اما، منابع آگاه در اتحادیه اروپا گزارش‌ها پیرامون نشست روز جمعه در وین اتریش برای نجات برجام از طریق بحث و تبال نظر درباره ارائه کمک‌های مالی به ایران را تکذیب می‌کنند.