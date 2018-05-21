به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروز خرید از برندهای معتبر و خوشنام داخلی که محصولات خود را با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بهترین مواد اولیه ارائه می‌دهند، در بخش قابل توجهی از جامعه به موضوعی عادی تبدیل شده است.

درواقع برندهای داخلی که توانسته‌اند محصولات خود را با کیفیتی در حد رقبات با کالاهای خارجی ارائه کنند، بیشتر از قبل مورد استقبال قرار گرفته‌اند زیرا مردم قبل از اینکه بخواهند فقط بصورت ذهنی از محصولات داخلی حمایت کنند، به فکر خرید کالاهایی هستند که کیفیت و قیمت مناسبی داشته باشند و همچنین گارانتی و خدمات پس از فروش خوبی را نیز ارائه دهند.

یکی از شرکت‌های داخلی که در جذب مخاطبان بسیار موفق بوده و در حوزه کالای خواب محبوبیت بسیاری در ایران پیدا کرده، برند ویستر است.

کالاهای این مجموعه که بصورت کامل با برندهای خارجی رقابت می‌کند، در فروشگاه های سراسر کشور جزو پرفروش‌ترین محصولات بوده که بدلیل ارائه باکیفیت‌ترین محصول، با قیمتی بسیار مناسب تر از برندهای خارجی است.

از مهمترین محصولات این مجموعه می‌توانیم به انواع تشک، لحاف، بالش، ملحفه، باکس (تختخواب) و بالاسری (تاج) اشاره کنیم.

شرکت ویستر با توان تولید بالای خود، انقلابی در صنعت تولید تشک ایران محسوب می‌شود. استفاده از جدیدترین و با کیفیت‌ترین مواد اولیه همراه با دانش فنی بروز جهان در مجموعه تولیدی ویستر، راحتی غیر قابل توصیفی را بر بالین شما می‌آورد.

مفتول‌های اسپانیایی که بهترین نوع مفتول در جهان است در خط تولید توانمند ما به فنرهای ٢ تا ٨ لایه تبدیل شده که باعث راحتی و استحکام منحصر به فردی در تشک‌های ویستر می‌شوند. اسکلت مستحکم تشک‌های ما با لطافت الیاف کم تعرق و پارچه‌های ٧٠% کتان وارداتی در هم آمیخته می‌شود تا همه جوانب یک تشک با کیفیت برای خوابی شیرین‌تر فراهم شوند.

تشک‌های ویستر در ۱۱ مدل به بازار عرضه می شوند که به فرا خور مدل تشک از بهترین نوع Pocket Spring, Memory Foam, Fiber Ball پارچه‌های عطری غیر حساسیت‌زا و پارچه‌های دارای کپسول هوا استفاده می‌شود. در خط تولید ویستر به منظور ارتقای استانداردهای بهداشتی، کارگران کمترین تماس را با محصول دارند، بویژه تولید بالش‌های این برند بدون بکار بردن دست و بصورت تمام اتوماتیک صورت می‌پذیرد.

برند ویستر که از سال ۸۵ در عرصه تولید کالاهای طبی و تشک فعالیت دارد، با ظرفیت تولید بالغ بر ١٢٠٠ تخته تشک، ٢٠٠٠ عدد بالش، ١٥٠٠ عدد ملحفه و ٢٠٠٠ عدد لحاف در هر شیفت کاری، فعالیت های خود را تحت محوریت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ادامه می‌دهد.

ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مشتریان از اهداف اساسی این شرکت بوده و در راستای تحقق آن موفق به اخذ نشان استاندارد ملی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

تشک‌های ویستر در مدل‌های مختلف در تطابق با نیاز مصرف کنندگان به بازار عرضه می‌شوند و در ساختار آن ها به فراخور مدل تشک از بهترین نوع فنرها، پارچه های عطری غیر حساسیت‌زا و منافذ عبور هوا استفاده می‌شود. در واقع مواد اولیه مورد استفاده در محصولات ویستر از جمله اسفنج هوشمند، الیاف توپی و پارچه مطابق با استاندارد و قابل مقایسه با مواد مصرفی صنعت نساجی روز دنیا است.

استفاده از جدیدترین و با کیفیت ترین مواد اولیه همراه با دانش فنی روز جهان در ویستر، باعث محبوبیت این مجموعه در صنعت تشک و کالای خواب کشور شده است.

دکوراسیون داخلی

شرکت تولیدی و صنعتی ویستر در کنار فعالیت های خود در حوزه کالای خواب مبادرت به انجام پروژه هایی در زمینه دکوراسیون داخلی (تزئینات داخلی) می‌کنند که در این بخش نیز این مجموعه طرفداران بسیاری دارد.

مقالات علمی مرتبط

وب سایت ویستر اکنون علاوه بر ارائه محصولات و خدمات این مجموعه بدلیل انتشار مطالب خواندنی مفید و مقالات علمی در رابطه با مسائل مرتبط با کالاهای خواب مانند راهنمای خرید و نکات موثر در سلامتی هنگام خواب ، بسیار پربازدید شده است.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

یکی دیگر از ویژگی‌های برند ویستر ارائه بهترین خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش است و سیستم پاسخگوی آنلاین در وب‌سایت این شرکت نیز از دیگر تعهدات آن نسبت به مصرف کنندگان هستند.

همچنین گستردگی فروش محصولات شرکت ویستر در سرتاسر ایران توسط نیرو های مجرب و کارآمد باعث رونق صنعت کالای خواب شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده محصولات این برند به سایت vistar-co.com مراجعه کنید و با برای دریافت مشاوره رایگان با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۳۲۳۲۳۲ تماس بگیرید.

منبع: ویرلن