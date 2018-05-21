به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح امروز در دیدار با اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به اینکه امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، افزود: قطعاً با ایده‌آل‌ها و اهداف نهایی انقلاب اسلامی فاصله داریم، اما اگر محدودیت‌ها و مشکلاتی را که کشور در ۴۰ سال گذشته با آن روبه‌رو شده است در نظر بگیریم می‌بینیم که در این فضا انصافاً کارهای بی‌نظیری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه سطح آگاهی مردم افزایش یافته است، افزود: قرار نیست گزارش‌های غیرواقعی منتشر کنیم، عملکرد نظام جمهوری اسلامی، قابل دفاع است و اگر در برخی حوزه‌ها نیز ضعف‌هایی وجود دارد باید صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذاریم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اطلاع‌رسانی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: شاید این کار در تخصص مدیران دستگاه‌ها نباشد و این وظیفه روابط عمومی‌هاست که با ظرافت و زبان هنرمندانه، خدمات خود را اطلاع‌رسانی کنند.

وی بر راه‌اندازی میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: فناوری اطلاعات باید در قالب میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شود که این امر علاوه بر تسهیل امور مردم، باعث حذف رابطه‌مداری و کاهش فساد اداری نیز می‌شود.

خدابخش همچنین از روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا پروژه‌هایی را که مردم نسبت به آنها حساسیت دارند شناسایی و درخصوص وضعیت آنها به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

جواد آهنگری، دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد شورا ارائه کرد و گفت: این شورا یک بازوی توانمند مدیریتی است که می‌تواند در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی در خدمت توسعه استان قرار گیرد.