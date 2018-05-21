برنامه افزایش ظرفیت خوابگاه های وزارت علوم کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه درخواست کرد که تعداد و ظرفیت خوابگاه های دانشجویی خود را برای برنامه ریزی بهتر صندوق رفاه دانشجویان درخصوص افزایش ظرفیت و بهبود ارتقای وضعیت خوابگاه های دانشجویی موجود اعلام کنند.

دانشگاه‌ها تا ۹ خرداد ۹۷ فرصت دارند فرم اطلاعات خواسته شده را تکمیل و به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

در فرم های ارایه شده به دانشگاه ها درخواست شده نوع مالکیت خوابگاه مبنی بر ملکی، وقفی، اجاره به شرط تملیک، استیجاری از محل منابع صندوق، استیجاری از محل منابع دانشگاه، تعداد و ظرفیت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و همچنین دانشجویان متاهلی خوابگاهی اعلام شود.