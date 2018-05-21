به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون دوشنبه در دفتر فرماندار کازرون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ابراهیم استوار میمندی فرماندار، موسوی مسئول امور شهرستانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، تقوی و رزمجویی از واحدهای بازرسی ومسئول کانون های آگهی و تبلیغات اداره کل برگزار شد، فرماندار شهرستان کازرون در سخنانی ضمن بیان گستردگی فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم چنین وجود هنرمندان و انجمن های فرهنگی فرهنگی و هنری گسترده خواستار استفاده مناسب از ظرفیت های موجود در شهرستان شد.

در ادامه علی مرحمتی، سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون ضمن تشکر از اعتماد مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همچنین فرماندار شهرستان و امام جمعه کازرون بیان کرد که با همکاری مسئولین استان و شهرستان بتواند گام موثری در راستای اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون در کارنامه فعالیت های خود سوابقی از جمله مسئولیت نگارخانه وصال شیراز، کارشناس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون، کارشناس امور فرهنگی و امور چاپخانه ها و مسئول رسیدگی به امور کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان وجود دارد.