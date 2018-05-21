به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مدیرکل دفتر امور خارجی شهرداری شیان چین با اشاره به این که روابط ۲۷ ساله شهر شیان چین و اصفهان، نیازمند توسعه، تحکیم و تقویت است، اظهار داشت: هدف ما از سفر به اصفهان نیز تحکیم و تقویت این روابط است و امیدواریم بتوانیم روابط خود با اصفهان را بهتر از گذشته ادامه دهیم.

وانگ شیاوژن با بیان این که اصفهان بسیار زیباتر از گذشته شده است، ابراز کرد: وجود درختان و فضای سبز موجود، لطافت و زیبایی خاصی به این شهر بخشیده است.

مدیرکل دفتر امور خارجی شهرداری شیان چین افزود: قرار است اجلاس بزرگ راه ابریشم از ۷ تیر ماه در شهر شیان چین برگزار شود که از شهردار اصفهان نیز دعوت می کنیم در صورت امکان در این اجلاس حضور یابند.

شهردار اصفهان نیز در این دیدار اظهار کرد: خواهرخواندگی اصفهان با شهر شیان چین در سال های گذشته به دلیل تناسب ها و اشتراکات بسیار زیاد میان این دو شهر شکل گرفته و این اشتراکات مانند سابقه پایتخت بودن، داشتن مساجد بزرگ، جمعیت زیاد، دارا بودن آثار تاریخی و میراثی متعدد، هنوز هم زمینه ساز همکاری و ارتباطات دو شهر است.

قدرت الله نوروزی تأکید کرد: شهرداری اصفهان به شدت علاقمند به گسترش این روابط در حوزه های مختلف است.

وی با بیان اینکه روابط ایران و چین به ویژه پس از انقلاب روابط بسیار خوبی بوده است، تصریح کرد: باید در شرایط فعلی نیز بتوانیم ارتباط و تعاملات خود را در حوزه های اقتصادی و مبادلات بانکی گسترش دهیم.

شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به در حال توسعه بودن شهر اصفهان، شرکت های مختلفی از کشور چین می توانند در بخش های مختلف مانند حوزه گردشگری، روابط بازرگانی، هنری، میراث فرهنگی، محیط زیست، آموزش و ... سرمایه گذاری کرده و بر اساس توافق نامه هایی که در گذشته با شهر شیان چین امضا شده، وارد عمل شوند.

در پایان این نشست بر پیگیری موضوعات مطرح شده در تفاهمنامه منعقد شده در سال گذشته از جمله برپایی نمایشگاه صنایع دستی اصفهان در شهر شیان و تعامل و همکاری ویژه در حوزه طب سنتی تأکید شد