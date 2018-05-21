به گزارش خبرنگار مهر، کریستینا رادی سفیر اسلوونی در تهران در مراسم روز جهانی زنبور ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: پس از سه سال تلاش روز ۲۰ می به عنوان روز جهانی زنبور تعیین شده است. پیگیری رئیس انجمن زنبورداران اسلوونی در فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) منجر به آن شد که این موضوع پس از طرح در کمیته اقتصادی سازمان ملل، بیستم دسامبر ۲۰۱۷ با حضور نمایندگان ۱۱۵ کشور از جمله ایران در سازمان ملل ثبت شود.

رادی افزود: این اقدام گامی به جلو برای حذف فقر و گرسنگی و حفاظت از محیط زیست است. با ثبت این رخداد بین المللی، ۲۰ می هر سال، صیانت و حفاظت از موجودات گرده افشان در جهان بویژه زنبور بیشتر مورد توجه کشورها قرار می گیرد.

وی یکی از مشکلات کنونی را نابودی زنبورهای عسل در جهان برشمرد و گفت: متاسفانه در سال های اخیر به علت استفاده زیاد از آفت‌کش‌های قوی در کشاورزی، نسل زنبورهای عسل و بسیاری از گرده افشانان در خطر انقراض قرار گرفته است.

سفیر اسلوونی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره زنبور عسل گفت: امروز عسل به عنوان یکی از مواد غذایی پرتقاضا در جهان شناخته شده است.

رادی با اشاره به پیشینه هزاران ساله زنبورداری در ایران گفت: ایران سال گذشته ۸۸ هزار تن عسل تولید کرده است. در دیدارهایی که با وزیر کشاورزی و انجمن‌های مختلف زنبورداری داشتیم بر مسیر مشترکی که در آینده پیش رو داریم توافق کردیم.

وی در ادامه به تشکیل نخستین آکادمی بین المللی آموزش زنبورداری در اسلوونی نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این، چنین آکادمی بین المللی وجود در جهان نداشت؛ قرار است این آکادمی با استفاده از تجارب جهانی در زمینه آموزش زنبورداری، در سال ۲۰۱۸ به طور رسمی کار تخصصی و علمی خود را آغاز کند و زنبوردارانی از سراسر جهان در آن آموزش ببینند.

سفیر اسلوونی با اعلام اینکه ما تنها سفارتخانه در تهرانیم که «زنبورخانه» داریم گفت: امروز بر این پیام تاکید می‌کنیم که در حفاظت از زنبورها و دیگر گرده‌افشانان متحدیم و به یاد داریم که زندگی ما چه اندازه وابسته و درآمیخته با این موجودات است.

رادی تاکید کرد: ارزش زنبورها و گرده‌افشانان برای امنیت غذایی غیرقابل محاسبه است. زنبورها و گرده‌افشانان با توجه به نقشی که در تولید محصولات کشاورزی دارند منبع مهمی برای اشتغال و درآمدزایی کشاورزان هستند و در آخر زنبورها نقش مهمی در حفاظت از طبیعت نیز دارا هستند.

وی در پایان گفت: برگزاری روز جهانی زنبور تنها آغاز کار ما در چالش حفاظت از گرده‌افشان‌هاست. ما نخست باید به همه دولتمردان، اقتصاددانان و سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت و ضرورت حفاظت از زنبورها منتقل کنیم.

مراسم روز جهانی زنبور که با تلاش کشور اسلوونی در سازمان ملل به ثبت رسیده عصر دیروز با حضور سفیر این کشور در تهران، نماینده موقت سازمان خوابار و کشاورزی ملل متحد ( فائو)، نمایندگان برخی کشورها، مسئولان کشوری مرتبط با این حوزه و برخی فعالان زنبورداری کشور برگزار شد.