به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار سانا گزارش داد: با پایان آتش بس عملیات ارتش سوریه در جنوب دمشق ضد تروریستها از سر گرفته شد.

بر اساس این گزارش؛ پس از خروج کودکان، زنان و سالخوردگان از الحجر الاسود در جنوب دمشق عملیات ارتش سوریه ضد تروریستهای داعش از سر گرفته شد.

یک منبع نظامی سوری قبلا اعلام کرد که به دلایل بشردوستانه شب گذشته آتش بسی برقرار شد تا زنان، کودکان و سالخوردگان از منطقه الحجر الاسود خارج شوند.

به گفته این منبع نظامی سوری؛ این آتش بس ظهر امروز به وقت محلی پایان یافت و ارتش سوریه بلافاصله عملیات خود را ضد گروههای تروریستی از سر گرفت.

از سوی دیگر در جریان عملیات جستجو در شهرک های یلدا، ببیلا و بیت سحم که به تازگی از لوث تروریستها آزاد شده است، سلاح و موشک، دستگاههای ارتباطی و ابزارهای دیگری کشف شد.