به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده در جلسه شورای مسکن که ظهر امروز در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: میزان تسهیلات مقام سازی و بلاهای طبیعی تا سال ۹۵ حدود ۱۷ میلیارد تومان بود ولی با پیگیری های انجام شده در سال گذشته به ۴۴ میلیارد تومان رسید.

وی جذب اعتبارات تا پیش از سال ۹۵ را ۲۰ درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در سال ۹۵ به ۹۰ درصد افزایش داده شد و سال گذشته نیز بیش از ۵۰ درصد اعتبارات تسهیلات جذب شد.

حاجی زاده یادآور شد: استان خوزستان با بلاهای طبیعی زیادی از جمله سیل، زلزله، رانش و آتش سوزی مواجه است و سال گذشته پس از زلزله کرمانشاه بیش ۱۰۰ مورد زمین لرزه تا مرز ۴.۵ ریشتر در شهرهای مختلف استان رخ داد از این رو مقاوم سازی منازل مسکونی بویژه در روستاها ضرورت دارد.

حاجی زاده گفت: مصوب شد در استان خوزستان پیش از صدو پایان کار برای منازل مسکونی و دیگر اماکن بیمه نامه حوادث تهیه شود.