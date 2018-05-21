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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

طی سال جاری انجام شد؛

کشت گل محمدی در ۲۴۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی قم

کشت گل محمدی در ۲۴۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی قم

قم - مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قم از کشت گل محمدی در ۲۴۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی قم خبر داد و گفت: توسعه تولید گل محمدی در اولویت برنامه‌های این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قم، مسلم ابراهیمی اظهار داشت: در سال جاری ۲۴۰ هکتار از سطح زمین‌های کشاورزی این استان به کشت گیاه گل محمدی اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی افزود: گیاه گل محمدی به دلیل مقاومت در برابر شرایط متغیر آب و هوایی و کم آب بر بودن برای کشت در قم مناسبت است و هم اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی استان از سطح دشت‌ها گرفته تا دامنه مناطق کوهستانی، محل تولید این گیاه شده است.

وی با اشاره به توجیه اقتصادی کاشت گل محمدی در قم، افزود: این گیاه در مدت زمان کوتاهی نسبت به سایر محصولات کشاورزی، رشد می‌کند و برای تولید آن احتیاج به مراقبت خاصی نیست، چرا که آفات کمی دارد.

وی با بیان این که گیاه گل محمدی عملکرد خوبی در واحد سطح دارد، ادامه داد: با رعایت استانداردهای مطرح در مباحث کشاورزی می‌توان از هر هکتار، پنج تن گیاه گل محمدی استخراج کرد که این مسئله ارزش افزوده اقتصادی بالایی را برای کشاورزان به دنبال دارد.

ابراهیمی گفت: توسعه تولید گیاه گل محمدی در قم بر اساس سیاست‌های تغییر الگوی کشت در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و در همین رابطه از حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی همچون کارخانه‌های اسانس‌گیری و سرمایه‌گذاری در این قسمت، حمایت می‌شود.

وی از ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان قمی برای توسعه کشت گل محمدی خبر داد و افزود: می‌توان از گیاه گل محمدی ۱۲۰ فرآورده غذایی، دارویی و بهداشتی استخراج کرد که همین مسئله لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار مزارع این گیاه را بیش از پیش به اثبات می‌رساند.

کد مطلب 4302648

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