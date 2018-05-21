موگرینی: تا ایران به برجام پایبند است اروپا به آن متعهد می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پیش «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی تند به تکرار ادعاهای پیشین مقامات این کشور علیه ایران پرداخت و تهدید به اعمال تحریم های ضدایرانی شدیدتری کرد.

در واکنش به این ادعاها «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنان به برجام پایبند مانده و خواسته های خود از ایران را از طریق دیگری پیگیری می کند.

در این بیانیه آمده است: به سخنرانی امروز وزیر خارجه آمریکا گوش دادیم، مخاطب سخنان «مایک پمپئو» نه تنها ایران که تمامی طرف های حامی برجام بود.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک دستاورد بزرگ در عرصه بین المللی است که تضمین می کند فعالیت هسته ای ایران به شکل صلح آمیز باقی بماند.

این توافق حاصل بیش از یک دهه مذاکره پیچیده بوده و توازن صحیح را ایجاد می کند. همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده، ایران به تعهدات خود طبق برجام، عمل کرده است.

آژانس همچنین تایید کرده که طبق توافق هسته ای، به تمامی مراکز هسته ای ایران به منظور انجام ماموریت نظارتی خود، دسترسی داشته است.

اتحادیه اروپا تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشد، متعهد به اجرای کامل برجام است. این یک توافق بین المللی بوده و به تایید شورای امنیت رسیده از این رو جامعه بین الملل انتظار دارد که تمامی طرف ها به تعهدات خود پایبند بمانند.

از جمله این تعهدات، عادی سازی مناسبات تجاری و اقتصادی است که باید طبق توافق از سوی کشورهای امضا کننده آن، رعایت شود.

برجام به تمامی موضوعات و نگرانی ها در خصوص ایران نمی پردازد از این رو اتحادیه اروپا نگرانی ها در خصوص نقش منطقه ای ایران، رعایت نشدن حقوق بشر و دیگر مسائل را از طریق دیگری پیگیری می کند.