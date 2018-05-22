سنجش هوش واستعداد برای پایه هفتم سمپاد/تغییر زمان کنکور قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش صبح امروز در حاشیه برنامه رونمایی از نظام برنامه سنجش های حرفه ای مدیران مدارس در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسشی پیرامون این موضوع که با توجه به مصوبه مجلس پیرامون رایگان بودن انرژی در مدرسه آیا لازم است باز هم اولیا هزینه ای به مدارس بپردازند، گفت: متاسفانه در چنین ایامی بحثی که بین اولیا و مدارس پیش می آید کمک هزینه ای است که اولیا می پردازند. البته باید برای آیین نامه اجرایی مورد نظر این حکم قانونی منابعی را به مدارس اختصاص دهیم. حق این بود دولت بتواند کل هزینه های مدرسه را بپردازد اما فعلا شرایط مدارس به گونه ای است که به تنهایی نمی توانند مدارس را بگردانند اما هزینه ها دریافتی از مردم باید اختیاری باشد.

وی ادامه داد : زمینه حساب یکپارچه مدارس فراهم شده بود و چند اشکال حقوقی بر آن گرفته شد و امیدوارم آن حساب نظم بیشتری به پرداخت های کمک به مدارس بدهد.

وی درباره آزمون سمپاد متوسطه اول نیز بیان کرد: انشاالله ما به تدریج به سمتی برویم که این آزمون ها را کاهش دهیم. آموزش و پرورش مصر به حذف آزمون های ابتدایی است.

وی افزود: ما به عنوان کسانی که مشکل را تشخیص می دهیم باید آن را حل کنیم اما برای مدارس استعداد درخشان نگرانی هایی وجود داشت مبنی بر اینکه دچار غفلت نشوند. برای مهر ۹۷ یک سنجش هوش و استعداد برای واجدین شرایط برگزار می شود اما آزمون پیشرفت تحصیلی و تستی انجام تمی شود. این روش برای سال آینده به موقع اطلاع رسانی می شود. سنجشی که ما تابستان برای پایه هفتم سمپاد خواهیم داشت نیاز به خواندن کتاب و تست و... ندارد.

وی ادامه داد: خانواده ها فعلا بچه هایشان را در هر مدرسه ای می خواهند ثبت نام کنند. در صورت پذیرش در مدارس سمپاد انتقال صورت می گیرد.

وزیر آموزش و پرورش درباره برگزاری آزمون در مدارس غیردولتی نیز اظهار کرد: یکی از دلایلی که موسسان مدارس غیردولتی برای برگزاری آزمون دارند تبیین نشدن مصوبه است البته گروهی برای بررسی این تخلف در حال فعالیت هستند همچنین سامانه ای که میزان شهریه را در مدارس غیردولتی کنترل می‌کند مورد تاکید داریم.



وی درباره تغییر زمان آزمون سراسری کنکور گفت: هنوز تفاهمی بین ما و وزارت علوم اتفاق نیفتاده است چون ما اول باید ضریب دروس امتحان نهایی را تعیین کنیم و تغییر زمان کنکور هنوز قطعی نیست.



وزیر آموزش و پرورش درباره تامین نیروی انسانی گفت: جلسات با امور اداری و استخدامی آغاز شده است البته اختلاف نظرهایی داریم که در حال رایزنی هستیم و همانطور که مقام معظم رهبری با حضور راهگشایشان در دانشگاه فرهنگیان بیانات روشنی داشتند، دانشگاه فرهنگیان و شهید به عنوان مرجع تربیت معلم هستند و امیدواریم همه نیروی انسانی از این دو دانشگاه باشند.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش درباره امضا تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران گفت: امروز تلاش ۸ ماهه گذشته که برای طراحی برنامه نظام سنجش صلاحیت مدیران مدارس با همراهی جهاد دانشگاهی نتیجه داد و ما به صورت آزمایشی در ۳ استان کشور آن را آغاز می کنیم و امیدوارم با شروع این برنامه شاهد کیفیت بخشی به واحدهای آموزشی باشیم.

وی ادامه داد: برنامه ای که امروز از ان رونمایی شد در حقیقا یک برنامه در راستای برنامه کلانی است که توسط سازمان اداری و استخدامی راهبری می شود و بنابراین این کار صرفا طراحی یک سامانه نبوده است و ارتقا نیروی انسانی را در یک برنامه کلی دولت در نظر دارد. ما این تفاهم نامه را از این رو امضا کردیم که بندهای متععدی دارد. یکی از مفاد آن برای راهبری ارتقا شایستگی مدیران مدرسه است.



حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که در جهاد دانشگاهی از گذشته مورد توجه بود، بحث شایسته‌سالاری و ارتقای توان نیروی انسانی و به ویژه مدیران در جهاد دانشگاهی بود و بر همین اساس با سازمان اداری و استخدامی از سال ۹۲ قراردادی را برای تدوین نظام شایستگی انجام داده بودیم.



وی افزود: با نگاه ارزنده وزیر آموزش و پرورش نسبت به نظام شایسته سالاری، این برنامه با وزارت آموزش و پرورش شروع شد و خوشحالیم که امروز تفاهم‌نامه و قرارداد مرتبط امضا شد و ان‌شاءالله الگویی برای توسعه این امر مهم در سایر سازمان‌های اداری باشد.