به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد با صدور اطلاعیه ای افزود: مراسم شام غریبان روز چهارشنبه از ساعت ۱۶الی ۱۸در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار می شود و همچنین مراسم بزرگداشت روز سوم نیز پنج شنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر مرحوم حجت الاسلام غلامرضا حسنی ساعت ۹ و نیم از سمت میدان ولایت فقیه به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود.

همچنین پیکرمجاهد نستوه غلامرضا حسنی امام جمعه سابق ارومیه صبح فردا در یادمان شهید باکری این شهرستان نیز تشییع می‌شود.

نماز میت بر پیکر آن مرحوم در میدان انقلاب ارومیه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پس از یک عمر مجاهدت در راه اسلام و انقلاب شامگاه ۳۱ اردیبهشت در سن ۹۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.