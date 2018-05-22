به گزارش خبرنگار مهر،سردار اکبر نجاتی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تیپ ۲۱ امام رضا(ع) در عملیات بیت‌المقدس در ۴ مرحله اقدام به پاکسازی منطقه کرد که دشمن در مرحله چهارم که منجر به آزادسازی خرمشهر شد می خواست مجدد این شهر را به تصرف خود در آورد که با تصمیم فرماندهان، گردان داوطلبانه شهادت تشکیل شد و این گردان شهدای زیادی داد اما خرمشهر دیگر اشغال نشد.

وی افزود:شهیدان خادم‌الشریعه و چراغچی از فرماندهان شاخص عملیات آزاد سازی خرمشهر بودند و در عملیات بیت‌المقدس و در راه آزادسازی خرمشهر ۴۳۳ شهید خراسانی تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی بیان کرد: ۴ لشکر و تیپ خراسانی در عملیات بیت‌المقدس حضور داشتند که شامل لشکر ۷۷ پیروز ثامن ‌الائمه(ع)، تیپ ۱۸ جواد الائمه(ع)، نیروی هوایی و تیپ ۲۱ امام رضا(ع) بود.

نجاتی گفت: در راستای بزرگداشت عملیات بیت‌المقدس وشهدای گرانقدر آزاد سازی خرمشهر، ویژه برنامه‌های در قالب بیش از هزار برنامه در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد:برگزاری صبحگاه مشترک، آئین شکرگزاری در حرم مطهر رضوی ،سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در جمع فرماندهان و رزمندگان عملیات بیت‌المقدس، برگزاری جلسات قرآن با نام یاد و شهدای والامقام در تمامی مجموعه‌ها دستگاه‌های اجرایی، بیان افتخارآفرینی‌های رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر در مصلی‌های نماز جمعه و مساجد، غبارروبی گلزارهای شهدا، برگزاری ویژه برنامه روز مقاومت و آزادی دزفول در تالار شهر با حضور امیر پوردستان، برگزاری جلسه نقد کتاب چشمه جنگ توسط آستان قدس رضوی، برگزاری آئین پیاده‌روی خانوادگی و برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است.