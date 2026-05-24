به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای خدمت، شهدای اقتدار و ویژه شهدای سوم خرداد اظهار کرد: تعدادی از عزیزان ما از لشکر ۲۵ کربلا در عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدند.

وی افزود: در عملیات بیت‌المقدس سه تیپ از لشکر ۲۵ کربلا شامل تیپ نور، تیپ بیت‌المقدس و تیپ کربلا حضور داشتند که افتخارات بزرگی را خلق کردند.

سردار برسلانی با اشاره به مقاومت ۳۵ روزه مردم با دست خالی برای جلوگیری از سقوط خرمشهر گفت: رزمندگان ما بعد از سقوط، پس از ۵۷۵ روز پیروزی بزرگی رقم زدند و در این پیروزی نزدیک به ۱۹ هزار اسیر از دشمن گرفته شد.

وی تأکید کرد: اگر دشمنان ما از این اتفاق درس عبرتی نگیرند و بخواهند آن را تکرار کنند در شرایط کنونی که نه جنگ در کار است و نه سکوت نظامی، این اتفاقات می‌تواند مجدداً برای دشمنان از جمله آمریکای جنایتکار رقم بخورد به طوری که تعداد کثیری از نیروهای آنها به درک واصل شوند یا به اسارت گرفته شوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران گفت: این از افتخارات مردم عزیز ماست که رزمندگان دلاور توانستند نزدیک به ۵۴۰۰ کیلومتر از سرزمین اشغال‌شده خود را نجات دهند.

سردار برسلانی با اشاره به حضور ۸۰ تا ۸۵ روزه مردم در خیابان‌ها افزود: مردم امروز کیلومترها راهپیمایی کردند و جهان را با حضور خود بیدار نمودند و این خلق مبعث‌گونه، افتخاری برای مردم ماست؛ مردمی که با توکل بر خدا و توسل و با نگاه عاشورایی و علوی آماده هستند از ولایت و سرزمین خود دفاع کرده و ارزش‌های خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: این ایستادگی و پایداری که روز خرمشهر نامگذاری شده امروز با همه توطئه‌های دشمنان بر کل سرزمین ایران اسلامی و جبهه مقاومت استوار و پابرجاست.

سردار برسلانی خطاب به دشمنان هشدار داد: اگر چنانچه کوچکترین اقدامی انجام دهند بنا به فرمایش فرماندهان عزیز، فراتر از این منطقه گرفتار خواهند شد و از تصمیم نادرست خود با محاسبات غلط پشیمان خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:همان رزمندگان که روز حماسه سوم خرداد را خلق کردند امروز نیز سراسر ایران اسلامی آماده هستند تا با رشادت و جان‌نثاری از سرزمین خود دفاع کنند و انشاءالله پیروز بوده و تمدن نوین را خواهند ساخت.