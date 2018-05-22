تشدید درگیریها نظامیان آل خلیفه با مدافعان شیخ عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر،اهالی منطقه الدراز ، محل سکونت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی بحرین شب گذشته به مناسبت فرا رسیدن ۲ خرداد اولین سالگرد هجوم نظامیان آل خلیفه به این منطقه و تحصن فداییان شیخ که به شهادت ۵ تن انجامید، بانگ تکبیر سر داده و با وجود محاصره بودن منطقه و کنترل امنیتی شدید دست به تظاهرات زدند.

حضور جوانان و بانوان در تظاهرات ها و فعالیت های دیشب گسترده و چشم گیر بود.



نیروهای امنیتی آل خلیفه با تشدید محاصره منطقه الدراز و منزل آیت الله عیسی قاسم دیشب و در هفتصدمین روز از محاصره همزمان با بانگ تکبیر منطقه را مورد هجوم قرار داده و خودروهای امنیتی ضمن بستن ورودی های منطقه تظاهرات کنندگان را تعقیب نمودند.

اهالی مناطق دیگری از بحرین نیز همزمان دیشب به خیابانها آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.