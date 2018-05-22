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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۶

در سالگرد هجوم خونین آل خلیفه به فداییان رخ داد؛

تشدید درگیریها نظامیان آل خلیفه با مدافعان شیخ عیسی قاسم

تشدید درگیریها نظامیان آل خلیفه با مدافعان شیخ عیسی قاسم

منابع بحرینی از بالا گرفتن درگیری ها در بحرین در سالگرد هجوم خونین آل خلیفه به فداییان و مدافعان آیت الله عیسی قاسم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،اهالی منطقه الدراز ، محل سکونت آیت الله «عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی بحرین شب گذشته به مناسبت فرا رسیدن ۲ خرداد اولین سالگرد هجوم نظامیان آل خلیفه به این منطقه و تحصن فداییان شیخ که به شهادت ۵ تن انجامید، بانگ تکبیر سر داده و با وجود محاصره بودن منطقه و کنترل امنیتی شدید دست به تظاهرات زدند.

حضور جوانان و بانوان در تظاهرات ها و فعالیت های دیشب گسترده و چشم گیر بود.

نیروهای امنیتی آل خلیفه با تشدید محاصره منطقه الدراز و منزل آیت الله عیسی قاسم دیشب و در هفتصدمین روز از محاصره همزمان با بانگ تکبیر منطقه را مورد هجوم قرار داده و خودروهای امنیتی ضمن بستن ورودی های منطقه تظاهرات کنندگان را تعقیب نمودند.

اهالی مناطق دیگری از بحرین نیز همزمان دیشب به خیابانها آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

کد مطلب 4303827

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