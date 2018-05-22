به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در تفسیر آیه چهارم سوره «زمر» با عنوان «لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لاَصْطَفی مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ» اظهار داشت: بخش عمده سوره «زمر» مربوط به مباحث توحیدی است.
بطلان فرزند داشتن خداوند
وی بابیان اینکه از سوی دیگر در این سوره خداوند شرک را نفی میکند و مشرکان مبنای اعتقادی خود را بیان میکنند و آنها را خداوند باطل اعلام میکند، گفت: بر اساس آیات قرآن ریشه بتپرستی و شرک، جهل و نادانی، مشیت الهی، نبود دسترسی به خدا و واسطه قرار دادن بتها بوده که این موارد بطلان شده، اما بتپرستان عقیده دیگری داشتهاند و آن این بوده که بتها از آنها شفاعت میکند که بطلان این نیز بیانشده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بیان داشت: اعتقاد دیگری هم بتپرستان و هم مسیحیان و یهودیان دارند و آن این بوده که خداوند فرزند دارد، بتپرستان اعتقاددارند که فرشتگان دختران خدا هستند، مسیحیان نیز اعتقاددارند که مسیح فرزند خدا است و یهودیان نیز اعتقاددارند که «عزیز» پسر خدا است.
یکی از اعتقاداتی که مشرکان دارند این بوده که خداوند فرزند دارد
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه یکی از اعتقاداتی که مشرکان دارند این بوده که خداوند فرزند دارد، گفت: آیه چهار سوره «زمر» این موضوع را مطرح میکند و بطلان این حرف را اثبات میکند.
وی با اشاره به اینکه در این آیه آمده است که اگر اراده شود که خداوند فرزندی داشته باشد، هر آن از مخلوقات آنچه را که خودش بخواهد، انتخاب میکند؛ منزه است خداوند از این امر و او خدایی است که سلطه بر همهچیز دارد.
همهچیز مقهور خدای متعال است
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با بیان اینکه اگر فرض کنیم خدا بخواهد فرزند داشته باشد به دو صورت تصور میشود، گفت: صورت اول این بوده که خداوند فرزند حقیقی داشته باشد و لازمه این امر این بوده که ازدواجی داشته باشد و از سوی دیگر لازمه فرزند حقیقی داشتن این بوده که جسم باشد، بهطورقطع فرزند حقیقی برای خدا محال است، چراکه اولاً خدا جسم نیست و موجودی مجرد است، ثانیاً خداوند شبیه به موجودات نیست، ثالثاً خداوند که همسری ندارد.
آیتالله میرعمادی با اشاره به اینکه اگر تصور کنیم خداوند فرزند حقیقی دارد محال است چراکه برای این امر دلیل عقلی و نقلی داریم، افزود: دلیل عقلی این بوده که خدا نه جسم است، نه جسمانی و شبیه چیزی نیست و نشانه جسم بودن ازدواج است و دلیل نقلی این بوده که خدا نه والد است نه ولد.
وی بابیان اینکه ممکن بوده که کسی مانند بتپرستان بگوید خداوند فرزند حقیقی ندارد اما فرزندخوانده دارد، گفت: این حرف نیز باطل است چراکه ازنظر عقلی و نقلی باطل است.
خداوند قاهر است و بر همه غلبه داشته، نه کمکی نیاز دارد و نه انسی میخواهد بگیرد
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه چند عامل باعث میشود که انسان فرزندخوانده انتخاب کند که یکی این بوده که نیاز فطرتی به فرزند دارد، ادامه داد: گاهی نیاز به این دلیل بوده که میخواهد نسل او باقی بماند، گاهی نیز برای این بوده کمکی برای او باشد.
آیتالله میرعمادی خاطرنشان کرد: آیا در خدا میتوان چنین چیزی را تصور کرد؟ هرگز چنین چیزی را نمیشود تصور کرد چراکه در همین آیه چهار سوره «زمر» آمده است که خداوند قاهر است و بر همه غلبه داشته، نه کمکی نیاز دارد و نه انسی میخواهد بگیرد و او بر همهچیز غلبه و سلطه دارد و وقتیکه بر همهچیز سلطه داشته باشد چیزی پیدا نمیشود که به او کمک کند و همهچیز مقهور خدای متعال است.
فرستادن پیامبران برای کمک و هدایت مردم
وی همچنین با بیان اینکه جواب دیگر این بوده که اگر فرض کنیم که خدا فرزندخوانده داشته باشد، این فرزندخوانده را خدا باید انتخاب کند نه اینکه مخلوق برای خدا فرزندخوانده انتخاب کند، انسانها که نمیتوانند برای خدا فرزندی انتخاب کنند چراکه نمیدانند چه چیزی را انتخاب کنند و اگر به فرض هم بخواهند انتخاب کنند آیا موردقبول خدا قرار میگیرد؟ گفت: اینکه عدهای مانند مسیحیت، یهودیت و بتپرستان فرزندی برای خدا انتخاب کردهاند غلط است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تاکید بر اینکه خدا منزه است، جسمانی نیست، شبیه نیست، همسری ندارد و از اینها منزه و پاک است، افزود: جواب دیگر این بوده که الله، واحد قهار است و بر همه سلطه دارد.
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه اگر خدا میخواست فرزندی برای خود بگیرد از هر مخلوقی که خودش میخواست انتخاب میکرد و ازنظر منطقی این قیاس، قیاس استثنایی است، عنوان کرد: در این راستا دو نتیجه میتوان گرفت که یکی این بوده اگر خدا اراده کند فرزندی بگیرد از مخلوقات میگیرد پس خدا اراده نکرده و از مخلوقات نگرفته است، همچنین نتیجه دیگر از قیاس استثنایی این بوده که اگر خدا اراده کند فرزندی بگیرد از میان مخلوقات میگیرد و این محال بوده و فرزندخوانده نیز برای خدا محال است.
هر آنچه ما راجع به ولد برای خدا تصور کنیم باطل و محال است
وی با اشاره به اینکه فرزندخواندگی محال است چراکه خدایی که در ذاتش واحد متعالی بوده چیزی را نه برای مشارکت، نه برای کمک، نه برای انس، نه برای برآوردن نیاز جسمی لازم ندارد و نیازی به فرزند ندارد، بیان داشت: ممکن بوده این سؤال مطرح شود که حالا که فرزندخواندگی برای خدا محال است چرا خداوند پیامبر را انتخاب کرد، امام انتخاب کرد؟ جواب این بوده که خداوند پیامبر، وصی و ولی انتخاب میکند برای مردم، حل مشکلات مردم و کمک مردم بهسوی خدا، نه برای کمک به خودش.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه مردم نیاز به کمک دارند و خدا پیامبران را برای کمک و هدایت مردم انتخاب کرده است، گفت: هر آنچه ما راجع به ولد برای خدا تصور کنیم باطل و محال است.
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