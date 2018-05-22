واکسیناسیون ۲۸ هزار راس دام در شادگان علیه بیماری تب برفکی

رضا حفیظی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۲۳ هزار راس گوسفند و پنج هزار راس گاو در فاز اول علیه بیماری تب برفکی واکسیناسیون شده است.

وی با اعلام آغاز طرح واکسیناسیون دام سنگین و سبک علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان از دامداران خواست برای ایمن سازی احشام خود، در اجرای طرح با ماموران شبکه همکاری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان در ادامه افزود: با توجه به اینکه واکسیناسیون به تنهایی نمی‌تواند موجب کنترل بیماری تب برفکی شود به دامداران توصیه می‌شود ضمن رعایت کامل ضوابط بهداشتی از تردد غیر ضروری افراد مختلف در دامداری و خرید و فروش بدون ضابطه دام خودداری کنند.

وی، تب برفکی را بیماری ویروسی بسیار عفونی و به شدت واگیر عنوان و بیان کرد: مهمترین راه انتشار این بیماری، انتقال به روش مستقیم از طریق تماس دام آلوده با دام حساس است و تب، آب ریزش دهان، بی اشتهایی و لنگیدن از علایم آن در گاو و گوسفند است.

حفیظی در پایان گفت: بیماری تب برفکی از جمله بیماری‌های ویروسی به شدت واگیر در بین جمعیت دامی بوده که در صورت ابتلای دام به این بیماری، هزینه زیادی به دامدار تحمیل خواهد شد. افت تولید شیر و گوشت، افت زایش، تلفات در گوساله‌ها به همراه هزینه درمان از جمله خسارت اقتصادی وارده به دامداران است.