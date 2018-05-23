به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کیانافراز دو اثر ادبی از عباس مهیاد را با عنوان « از جنین تا مسیح» و «طغیان کاغذی» منتشر کرد.
کتاب «از جنین تا مسیح» عنوان مجموعهای از داستانهای کوتاه این نویسنده است که در پنج بخش مجزا در این کتاب گردآوری شده است. بخشهای این کتاب از سوی نویسنده به صورت یک داستان درباره نبودن، دو داستان درباره عشق، شش داستان درباره بودن، سه داستان درباره کشتن و یک داستان دیگر درباره نبودن تقسیم بندی شده است.
داستانهای کوتاه این مجموعه روایتگر دیدگاه خاص نویسنده آنها درباره جهان و انسان و جهانبینی فلسفی درباره زندگی است.
در یکی از داستانهای کوتاه این مجموعه میخوانیم: سومین جسدی که دیدم نه وحشت کردم و نه برایم عادی بود. خودم کشته بودمش. توی جنگ. از فاصله نیممتری. از پشت سر و با هدف گیری دقیق. ناجوانمردانه بو، اما در جنگ اگر بخواهی دیگران را ناجوانمردانه نکشی آبکشت میکنند. راستش افتخار میکردم به این که او را کشتهام. میدانستم که لااقل در آن کیمن خودم را نجات دادهام. اما از طرفی میدانستم که اگر غفلت میکردم آن سرباز بعثی بیدرنگ جنازه خودم را زمین میانداخت و آن وقت افتخار میکرد به کشتن من...
کتاب »ظغیان کاغذی» نیز دفتری از اشعار این شاعر است که در دو بخش «هایکو رباعی» و شعر سپید تقسیم بندی شده است.
در بخشی از این دفتر شعر میخوانیم:
به عشق ورزیدن
ایمان بیاور ای دوست
مدام دوست داشته شدن
نام دیگر جدایی است
***
درونم پر است از لحظه
در تکهای خاموش از جاودانگی نفس میکشم
نشر کیانافراز این دو کتاب را با قیمت 10 هزار تومان منتشر کرده است.
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