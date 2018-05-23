کتاب «بوسه بر غبار» بخوبی حس شهادت را منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حضرتی در مراسم رونمایی از کتاب شعر «بوسه برغبار» که روز چهارشنبه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد اظهارداشت: کتاب توسط شاعری درد آشنا نوشته شده که در عرصه شعر کودک و بزرگسال و شعر طنز توانمندی بالایی دارد و شاخص است.

وی افزود: جنس شعر مهدی مردانی ماندگار است و کتاب «بوسه بر غبار» از چند فصل تشکیل شده که در بخش اشعار کلاسیک ۷ شعر غزل و مثنوی، در فصل دوم سه شعر با بیان محاوره ای و در فصل سوم گزیده ای از شعرهای سپید است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: شاعر خوشبختانه شگردهای شاعرانه خوبی دارد و اشعارش تیغ نقد اجتماعی دارد و تصویرها بسیار عاطفی، زنده و سرشار از یک حس نجیبانه است.

حضرتی اظهارداشت: در این کتاب شاعر توانسته فکر فرهنگ شهادت را بخوبی درک کرده و بیان کند و عبارت های حکمت امیز در اثر دیده می شود و شعرها بسیار جاندار است.

در ادامه حمید عابدیها استاد دانشگاه نیز اظهارداشت: رزمندگانی که از خاکریزها با همه توان خود دفاع کردند تا خاک کشور دست بیگانگان نیفتد باید بخوبی برای نسل جوان معرفی شوند تا بدانند چه قهرمانانی دارند.

وی بیان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم بودن رزمندگان دفاع مقدس را درک کرده و حس آنها را به دیگران منتقل کنیم و برگزاری همایش، یادواره ها، شب شعر، کنگره ها و مجامع دیگر و رونمایی از کتاب بخشی از رسالت ما را ادا می کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از جوانان علاقمند انتظار داریم فقط شنونده خاطرات و وصایای شهدا نباشند وخود نیز آنچه از شهدا و رزمندگان درک می کنند را به نگارش درآورند و احساس خود را بیان کنند و اثری خلق شود تا هم نوعان آنها با ایده های جدید آشنا شوند.

عابدیها گفت: باید جنگ را از رزمندگان بازمانده بپرسیم و درک کنیم و کسانی که اهلیت دارند باید منعکس کننده یادمان های دفاع مقدس باشند.

نویسنده کتاب «بوسه بر غبار» دغدغه دفاع مقدس دارد

عابدیها با تحسین کتاب «بوسه برغبار» اظهارداشت: نویسنده کتاب آقای مهدی مردانی دغدغه و اهلیت دفاع مقدس را دارد و بخوبی توانسته در اشعار ساده و زیبایش آن را منتقل کند.

وی اضافه کرد: شعر این کتاب انتقاد و اعتراض هم دارد و خون دلهای خورده شده را با ظرافت بازگو می کند و خواننده با این اشعار بخوبی دغدغه جنگ و بازماندگان را درک می کند و نویسنده نیز شاعری آیینی، مکتبی است که با زبان کودک و نوجوان اشناست و اثری فاخر خلق کرده است.

عابدیها در خصوص اهمیت وجدان کاری در شرایط کنونی هم مطالبی بیان کرد و گفت: داشتن نظم و انضباط از شاخص های وجدان کاری است که باید در ادارات ما جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: دوری از اسراف و صرفه جویی در همه امور و کنترل مصرف از دیگر شاخصه های داشتن وجدان کاری است.

در این مراسم لوح تقدیر به دو فرمانده دوران دفاع مقدس حاج احمد حیدری فرمانده گردان محمد رسول الله(ص) و حیدرعلی حاج ئعلی فرمانده گردان امام رضا(ع) و حسن شیکب زاده برادر شهید قاسم شکیب زاده اهداء شد.